Le Fonds de revenu Noranda annonce la réalisation de son acquisition par Glencore

TORONTO, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que l’acquisition par Glencore Canada Corporation (« Glencore ») précédemment annoncée de la totalité des parts prioritaires émises et en circulation du Fonds pour 1,98 $ CA par part prioritaire au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et la Loi sur les fiduciaires (Ontario) (l’« arrangement ») a été réalisée.



Immédiatement avant l’arrangement, Glencore détenait 12 500 000 parts de fiducie spéciales du Fonds, soit approximativement 25 % des 49 989 975 parts émises et en circulation du Fonds. Dans le cadre de l’arrangement, Glencore a acquis la totalité des 37 489 975 parts prioritaires émises et en circulation du Fonds. Par suite de la réalisation de l’arrangement, Glencore est propriétaire de la totalité des parts émises et en circulation du Fonds.

Services aux investisseurs Computershare Inc., à titre de dépositaire aux fins de l’arrangement, fournira aux anciens porteurs de parts leur contrepartie dès que possible à compter d’aujourd’hui.

Par suite de la réalisation de l’arrangement, il est prévu que les parts prioritaires du Fonds soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto dans un délai de deux à trois jours de bourse. Le Fonds prend les mesures nécessaires afin de faire révoquer son état d’émetteur assujetti ou l’équivalent dans toutes les provinces du Canada.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction du 25 janvier 2023 ayant trait à l’assemblée extraordinaire tenue dans le cadre de l’arrangement ainsi que la convention d’arrangement et la convention modificatrice du Fonds conclues entre Glencore Canada Corporation et le Fonds, accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, contiennent de plus amples renseignements sur les modalités de l’arrangement.

Information prospective

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment les énoncés relatifs à la radiation des parts prioritaires et à l’état d’émetteur assujetti du Fonds, constituent de l’information prospective. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, l’information prospective se reconnaît par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions ou par des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « doivent » être prises, survenir ou se matérialiser. Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables en date du présent communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds en date du 30 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date de celui-ci, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Par suite de la réalisation de l’arrangement, le Fonds de revenu Noranda est devenu une filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

À propos de Glencore

Glencore est l’une des plus importantes sociétés de ressources naturelles diversifiées à l’échelle mondiale et un important producteur et distributeur de plus de 60 produits de base d’origine responsable qui améliorent la vie de tous les jours. Grâce à un réseau mondial d’actifs, de clients et de fournisseurs, Glencore produit, traite, recycle, acquiert, commercialise et distribue les matières premières qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques d’aujourd’hui.

Les sociétés de Glencore emploient environ 135 000 personnes, y compris des entrepreneurs. Avec une forte empreinte dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités de commercialisation et industrielles de Glencore sont appuyées par un réseau mondial de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de la production d’électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. La société fournit également des services de financement, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de produits de base.

Glencore est fière d’être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne et du Conseil international des mines et des métaux. Elle participe activement à l’Initiative de transparence des industries extractives.

Glencore reconnaît sa responsabilité de contribuer aux efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Son ambition est d’être une entreprise à zéro émission totale nette d’ici 2050. En août 2021, Glencore a augmenté sa cible de réduction des émissions à moyen terme à une réduction de 50 % d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2019 et a introduit un nouvel objectif à court terme de réduction de 15 % d’ici 2026 par rapport aux niveaux de 2019.

Les personnes qui souhaitent obtenir une copie de la déclaration aux termes du système déposée par Glencore dans le cadre de la présente opération peuvent en obtenir une copie à l’adresse www.sedar.com ou en communiquant avec Glencore au numéro de téléphone et à l’adresse indiqués ci-dessous.

Glencore fournit l’information ci-dessus conformément aux exigences du système d’alerte des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Conseillers financiers et juridiques

Accuracy Canada Inc. a fourni une évaluation indépendante et un avis quant au caractère équitable au comité indépendant du conseil des fiduciaires de Fiducie d’exploitation Noranda (le « comité indépendant »). Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique du comité indépendant. Paradigm Capital agit à titre de conseiller financier du comité indépendant et du Fonds. Torys LLP agit à titre de conseiller juridique du gestionnaire du Fonds. Kingsdale Advisors agit à titre de conseiller juridique pour les porteurs de parts et de conseiller en communications du Fonds. BMO Marchés des capitaux et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissent respectivement à titre de conseiller financier et de conseiller juridique de Glencore.