Le Fonds de revenu Noranda annonce une mise à jour de sa production et révise ses cibles de production pour 2022

TORONTO, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que des difficultés opérationnelles à son affinerie de zinc électrolytique (l’« affinerie ») de Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, ont eu une incidence négative sur la production et les ventes de zinc au premier trimestre clos le 31 mars 2022, entraînant une révision de ses cibles de production et de ventes annuelles.



« Le resserrement du marché de l’emploi et l’augmentation de l’absentéisme lié à la COVID, ainsi que les répercussions du temps froid sur les activités de maintenance qui se sont traduites par un nombre record de réduction de courant, ont exacerbé les défis opérationnels persistants dans la salle d’électrolyse. Malgré les meilleurs efforts de l’équipe, cela a entraîné une détérioration de la qualité et des volumes de production au premier trimestre de 2022 », a déclaré Paul Einarson, chef de la direction de CEZinc, gestionnaire du Fonds.

« L’équipe de l’affinerie continue de travailler avec diligence pour stabiliser les opérations et a réalisé des progrès dans l’amélioration des conditions d’exploitation, un processus prudent et graduel compte tenu de la complexité des opérations de fusion. Dans ce qui reste un environnement complexe, il sera essentiel d’améliorer la fiabilité opérationnelle. Nous sommes impatients de profiter de nos projets d’expansion stratégique une fois ces défis opérationnels entièrement résolus », a ajouté M. Einarson.

La production de zinc au premier trimestre de 2022 devrait s’établir à 57 588 tonnes, comparativement à 66 345 tonnes au premier trimestre de 2021. Les ventes de zinc devraient s’élever à 56 826 tonnes, comparativement à 66 277 tonnes au premier trimestre de 2021. Par conséquent, le Fonds révise sa cible de production et de vente annuelle à une fourchette de 255 000 et 265 000 tonnes de zinc, par rapport à sa cible annoncée précédemment, qui était de 270 000 à 280 000 tonnes pour 2022.

Le Fonds prévoit terminer la mise en service de ses projets d'expansion stratégique, dont l’installation de filtres à bande supplémentaires et du matériel connexe afin d’augmenter la capacité de filtration de l’affinerie, ainsi que deux tours de refroidissement des cellules électrolytiques afin d’améliorer la capacité de refroidissement pendant les mois d’été, pour le deuxième trimestre de 2022.

Résultats du premier trimestre de 2022

Le Fonds prévoit présenter ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022 le ou vers le 28 avril 2022.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la production et aux ventes du Fonds, à ses plans d’affaires futurs et à l’exploitation de l’affinerie, les obligations et passifs futurs du Fonds (y compris les dépenses d’investissement), la capacité du Fonds de poursuivre ses activités de façon rentable, la dépendance à l’égard de l’approvisionnement continu en concentré de zinc et la concurrence à cet égard, la capacité de l’affinerie de traiter une source d’approvisionnement de qualité plus variée, les prévisions à l’égard des tendances de l’offre et de la demande de concentré de zinc, la capacité d’affinage, l’offre et la demande d’acide sulfurique, les frais de traitement du concentré de zinc, les prévisions au sujet des résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds, les distributions aux porteurs de parts, l’étendue, le calendrier et la réalisation des projets d’expansion, l’incidence des projets d’expansion sur les activités de l’affinerie, les résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds et l’incidence des modifications apportées à la CAT, à la convention d’exploitation et de gestion, à la convention de services de gestion, à la convention d’administration et aux conventions visant l’achat de concentré et la vente de zinc, sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.