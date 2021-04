Le Fonds de revenu Noranda appuie les efforts de vaccination grand public dans la région de Salaberry-de-Valleyfield

TORONTO, 09 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») est fier d’annoncer son partenariat avec Glencore Canada, le Collège de Valleyfield et le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour mettre en place et financer une clinique de vaccination mobile. Ce partenariat a été formé dans le but d’appuyer les efforts de vaccination grand public contre la COVID-19 dans la région de Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, où se trouve l’affinerie de zinc électrolytique du Fonds. Le Fonds et ses partenaires locaux ont tenu une conférence de presse virtuelle plus tôt dans la journée pour souligner l’occasion.



« Depuis le début de la pandémie, toute l’équipe de l’affinerie a travaillé sans relâche pour assurer la santé et la sécurité de nos employés, qui ont continué à faire un travail remarquable malgré les nombreuses contraintes. Cette opportunité de participer activement à la campagne de vaccination s’inscrit parfaitement dans notre longue tradition d’engagement au sein de la collectivité. Je suis particulièrement fière du leadership de notre équipe à cet égard. Nous nous assurerons de maintenir notre rigueur opérationnelle et nos protocoles stricts associés à la COVID-19 durant la mise en place de la clinique de vaccination », a souligné Liana Centomo, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée (« CEZInc »), le gestionnaire du Fonds.

Une fois mise en place, la clinique de vaccination mobile pourra administrer près de 180 doses par jour, et ce, dès le mois de mai. Le vaccin sera offert sans frais à tous les employés de CEZinc, leurs familles immédiates et la communauté en général.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. Elle produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

