Le Fonds de revenu Noranda présente ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021

TORONTO, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. À moins d’indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains.



Faits saillants du deuxième trimestre de 2021 (comparativement à la même période de 2020)

La perte avant impôts s’est établie à 13,3 M$, contre une perte de 20,5 M$;

Le BAIIA ajusté 1 s’est établi à 0,2 M$ négatif contre 9,7 M$;

s’est établi à 0,2 M$ négatif contre 9,7 M$; Production de 67 579 tonnes de zinc, contre 66 993 tonnes;

Ventes de 67 348 tonnes de zinc, contre 66 992 tonnes;

Ventes de 94 652 tonnes d’acide sulfurique, contre 104 282 tonnes;

Le Fonds a reçu le paiement anticipé final de 16 M$ de son entente de flux avec BaseCore Metals LP (« BaseCore »).

« Alors que nous continuons à faire face à des conditions du marché difficiles à l’égard des frais de traitement – l’un de nos principaux inducteurs de revenus et de flux de trésorerie – le Fonds se concentre sur la gestion réussie des éléments sous son contrôle. Nous contrôlons fermement les coûts opérationnels et gérons activement notre bilan, tout en assurant la sécurité des activités et en maintenant les ventes et niveaux de production annuelle dans le contexte de la pandémie. Nos projets d’expansion stratégique progressent également comme prévu, et nous avons récemment atteint une étape importante du projet déclenchant le paiement anticipé final de BaseCore », a déclaré Paul Einarson, chef de la direction par intérim et chef des finances de Zinc électrolytique du Canada Limitée, gestionnaire du Fonds.

« Bien que nous prévoyions que les conditions du marché à l’égard des frais de traitement resteront faibles pendant le reste de l’année, nous sommes convaincus qu’après l’achèvement et la mise en service de nos projets stratégiques au début de 2022, nous serons en bonne position pour tirer parti de l’amélioration des conditions du marché, avec une capacité de production accrue et des opérations robustes mieux adaptées au traitement de concentrés de zinc plus variés et avec un niveau d’impuretés plus élevée », ajoute M. Einarson.

Résultats financiers du deuxième trimestre de 2021

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 207,2 M$, comparativement à 166,9 M$ pour la période correspondante de 2020. Cette augmentation de 24 % s’explique principalement par la hausse des prix du zinc et, dans une moindre mesure, par l’augmentation des volumes de ventes de zinc.

Les produits des activités ordinaires moins les coûts d’achat des matières premières et le profit (la perte) sur les instruments financiers dérivés (« produits nets ») ont totalisé 38,0 M$, comparativement à 28,6 M$ pour la même période en 2020. L’augmentation découle directement de la hausse des prix du zinc, de la baisse des frais de traitement et du léger profit sur instruments dérivés en 2021, comparativement à une perte en 2020.

Les produits nets ajustés2 se sont établis à 42,4 M$, comparativement à 48,4 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution des produits nets ajustés2 rend compte de la diminution des frais de traitement, compensée en partie par la hausse des prix du zinc comparativement à 2020. Le trimestre clos le 30 juin 2021 a également subi les conséquences négatives de la baisse des volumes de l’acide sulfurique par rapport à la période correspondante de 2020.

Les coûts de production avant la variation des stocks se sont établis à 37,8 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2021, soit 4,1 M$ de plus que les 33,7 M$ comptabilisés pour le trimestre correspondant de 2020.

Les coûts de production unitaires3 se sont chiffrés à 559 $ par tonne au trimestre clos le 30 juin 2021, par rapport à 503 $ par tonne au trimestre correspondant de 2020, ce qui s’explique principalement par l’incidence de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Le Fonds a inscrit une perte avant impôts sur le résultat de 13,3 M$ au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, comparativement à une perte avant impôt sur le résultat de 20,5 M$ pour le même trimestre, un an plus tôt.

Le BAIIA ajusté1 s’est établi à 0,2 M$ négatif au deuxième trimestre de 2021, contre 9,7 M$ au trimestre correspondant de 2020.

Situation de trésorerie et politique de distribution

Au 30 juin 2021, un montant de 169,5 M$ avait été prélevé sur la facilité ABL (y compris des lettres de crédit de 22,9 M$ [28,4 M$ CA]), laissant une capacité d’emprunt disponible de 10,5 M$. La dette du Fonds se chiffrait à 146,6 M$, en hausse par rapport à 141,8 M$ au 31 décembre 2020. Le passif garanti de premier rang lié au zinc du Fonds se chiffrait à 48,0 M$ au 30 juin 2021, comparativement à 31,1 M$ au 31 décembre 2020. La trésorerie du Fonds se chiffrait à 0,3 M$ au 30 juin 2021, en hausse comparativement à 0,2 M$ au 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation de trésorerie actuelle du Fonds et de ses besoins en capitaux, ainsi que de la conjoncture difficile qui persiste, le Fonds a une capacité limitée de verser des distributions régulières, qui sont assujetties à l’approbation de ses prêteurs aux termes de la facilité ABL. Le conseil continue de surveiller et d’examiner attentivement et de façon périodique le rendement financier, les besoins en capitaux, l’environnement commercial et les perspectives du Fonds, ainsi que le niveau approprié des réserves et les flux de trésorerie futurs prévus, afin de déterminer sa capacité à verser des distributions régulières aux porteurs de parts dans le futur.

Mise à jour des modalités pour la période contractuelle 2021/2022

Tel qu’annoncé précédemment, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 (la « période contractuelle 2021/2022 »), le Fonds et Glencore Canada Corporation ont convenu d’un prix de prime fixe liée aux ventes de zinc. L’achat de concentrés continue d’être effectué conformément à l’alternative à l’entente, tandis que les négociations avec Glencore Canada sur ces modalités se poursuivent. Selon les modalités de l’entente, l’alternative représente une charge de traitement fondée sur les variations du marché, entre autres conditions. Les modalités détaillées ne sont pas divulguées puisqu’elles sont considérées comme étant de nature sensible sur le plan commercial et confidentielles.

Perspectives en matière de production et de vente et conséquences de la COVID-19

À ce jour, et depuis que la pandémie a été déclarée le 11 mars 2020, le Fonds a maintenu ses activités à des niveaux comparables à ce qu’elles étaient avant la pandémie. Des coûts supplémentaires ont été engagés en raison de la pandémie, mais les conséquences sur notre chaîne d’approvisionnement n’ont pas donné lieu à une réduction de la production, et la vente et la livraison de zinc et de sous-produits n’ont pas été touchées de manière significative. La cible de production et de ventes annuelles du Fonds pour 2021 se situe entre 260 000 et 270 000 tonnes.

L’affinerie maintient des mesures strictes liées à la COVID-19 conformément aux directives du gouvernement provincial et des autorités en matière de santé publique afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés et sous-traitants qui travaillent sur place. Cependant, les perturbations de la production minière ont considérablement réduit la disponibilité mondiale de concentré à transformer. Le Fonds a mis en place des plans d’urgence afin de réduire au minimum les conséquences de la COVID-19 sur ses activités. Ces plans comprennent des stratégies de préparation à divers scénarios possibles, notamment s’assurer d’avoir accès à des ressources suffisantes en termes de main-d’œuvre, de fournitures, de logistique et de concentré. Le Fonds peut toutefois subir des pertes ou engager des frais découlant de ces événements hors de son contrôle malgré le maintien de mesures à l’affinerie. Compte tenu de la nature évolutive et dynamique de la COVID-19, il est difficile de prévoir l’importance ou la gravité de la pandémie, notamment sur les activités du Fonds, l’exploitation de celui-ci et le marché sur lequel sont négociés ses titres.

Perspectives du marché

Selon Wood Mackenzie, les frais de traitement au comptant indicatifs sur le concentré importé de la Chine sont passés de 305 $ la tonne en décembre 2019 à 85 $ la tonne en décembre 2020. La baisse a cependant ralenti au cours du premier trimestre de 2021, Wood Mackenzie faisant état de frais de traitement au comptant indicatifs sur le concentré importé de Chine atteignant un creux de 70 $ par tonne en mars, puis s’améliorant progressivement au cours du deuxième trimestre de 2021 pour atteindre 80 $ par tonne en juin, à mesure que les mines continuent d’augmenter leur production et que certaines fonderies chinoises ont réduit ou arrêté leur production au deuxième trimestre en raison de problèmes de contrôle de la consommation d’énergie ou d’entretien de routine.

L’interruption généralisée de l’économie à l’échelle mondiale et l’incertitude causées par la pandémie de COVID-19 ont fait reculer les prix du zinc pendant le premier semestre de 2020; de fortes augmentations ont par la suite été constatées au cours de la seconde moitié de l’année. L’approvisionnement en concentrés et la consommation de zinc affiné ont diminué au cours de 2020, mais la production des affineries a été relativement peu touchée compte tenu des prévisions de croissance modestes publiées pour 2021. L’offre de concentrés sur le marché pourrait également être problématique en 2021, dans l’éventualité où les mines continuent de subir des interruptions découlant de nouvelles vagues de propagation causées par des variants de la COVID-19. Dans certains marchés comme le Pérou, les expéditions de concentrés sont également touchées par la disponibilité des navires et les coûts de transport plus élevés qui limitent les exportations de concentrés. Wood Mackenzie prévoit que la production minière augmentera de 5,3 % en 2021. Toutefois, en raison des problèmes susmentionnés, le resserrement actuel du marché du concentré devrait se poursuivre, les marchés des concentrés demeurant déficitaires, mais se rapprochant de l’équilibre. Les analystes prévoient une amélioration de la production de minerai au cours des deux prochaines années (Wood Mackenzie prévoit une augmentation de la production minière de 3,8 % et de 2,2 % en 2022 et 2023, respectivement) et un retour à une situation où la production de minerai est supérieure à la consommation à l’affinerie.

Il est également prévu que le marché du zinc affiné demeure en situation de surplus, mais les prix du zinc devraient rester stables, car les vaccins contre la COVID entraînent une diminution des restrictions, ce qui accroîtra l’activité économique, ainsi que les mesures de relance prévues par le gouvernement pour les dépenses d’infrastructure. La pénurie de puces affecte l’industrie automobile et réduit la production. Toutefois, l’ensemble de la demande dans tous les secteurs de la fabrication soutient la demande d’acier galvanisé. CRU prévoit que le déficit du marché mondial des concentrés en 2021 se limitera à un déficit de 51 000 tonnes par rapport à un déficit de 152 000 tonnes en 2020 et que l’excédent du marché mondial des concentrés raffinés diminuera à 250 000 tonnes en 2021, après l’excédent de 528 000 tonnes enregistré l’an dernier.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2021

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s’agit pas d’une source d’information appropriée pour les lecteurs qui n’ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n’est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s’appuie que sur le présent résumé.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la production et aux ventes du Fonds, à ses plans d’affaires futurs et à l’exploitation de l’affinerie, les obligations et passifs futurs du Fonds (y compris les dépenses d’investissement), la capacité du Fonds de poursuivre ses activités de façon rentable, la dépendance à l’égard de l’approvisionnement continu en concentré de zinc et la concurrence à cet égard, la capacité de l’affinerie de traiter une source d’approvisionnement de qualité plus variée, les prévisions à l’égard des tendances de l’offre et de la demande de concentré de zinc, la capacité d’affinage, l’offre et la demande d’acide sulfurique, les frais de traitement du concentré de zinc, les prévisions au sujet des résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds, les distributions aux porteurs de parts, l’étendue, le calendrier et la réalisation des projets d’expansion, l’incidence des projets d’expansion sur les activités de l’affinerie, les résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds et l’incidence des modifications apportées à la CAT, à la convention d’exploitation et de gestion, à la convention de services de gestion, à la convention d’administration et aux conventions visant l’achat de concentré et la vente de zinc sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.



L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 31 mars 2021 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com .

Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS

1 Le BAIIA ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d’information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Le BAIIA ajusté est calculé en prenant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat et en l’ajustant pour tenir compte de tous les éléments sans effet sur la trésorerie, comme l’amortissement, le profit ou la perte sur la vente d’actifs et les variations de la juste valeur des dérivés incorporés. De plus, un ajustement est apporté afin de refléter la variation nette des obligations de réhabilitation (charge [recouvrement] au titre de la remise en état, moins les frais de restauration des lieux), l’augmentation (la diminution) de la marge sur stocks et la variation nette des avantages du personnel (charges sans effet sur la trésorerie au titre des avantages du personnel, moins les cotisations de l’employeur).

BAIIA ajusté Pour les trimestres clos les 30 juin (en millions $) 2021 2020 Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat (11,0 ) $ (18,0 ) $ Amortissement des immobilisations corporelles 3,8 3,7 Variation nette de l’obligation de réhabilitation à l’égard des bassins de résidus 0,6 3,7 Passif garanti de premier rang lié au zinc – variation de la juste valeur des dérivés incorporés 2,1 - Profit sur les instruments financiers dérivés (0,8 ) - Variation de la juste valeur des dérivés incorporés (5,9 ) 1,6 Augmentation de la marge sur stocks, déduction faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés 10,3 18,2 (Profit) perte sur la vente d’actifs (0,1 ) 0,1 Variation nette des avantages du personnel 0,8 0,4 (0,2 ) $ 9,7 $

2 Les produits nets ajustés ne sont pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d’information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul des produits nets ajustés soit comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Les produits nets ajustés s’entendent des produits nets moins les coûts d’achat des matières premières, plus (moins) le profit (la perte) sur les instruments financiers dérivés (« produits nets »), exclusion faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés et après la variation de la marge sur stocks. Le Fonds utilise les produits nets ajustés parce qu’il estime que cette mesure est la plus représentative des produits nets d’une période donnée et qu’ils permettent de comparer les produits nets générés dans différentes périodes.

Rapprochement des produits nets et des produits nets ajustés Pour les trimestres clos les 30 juin (en millions $) 2021 2020 Produits nets 38,0 $ 28,6 $ Variation de la juste valeur des dérivés incorporés (5,9 ) 1,6 Augmentation de la marge sur stocks, déduction faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés 10,3 18,2 Produits nets ajustés 42,4 $ 48,4 $

3 Les coûts de production unitaires ne sont pas une mesure reconnue en vertu des Normes internationales d’information financière et, par conséquent, la méthode de calcul des coûts de production unitaires du Fonds peut ne pas être comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Les coûts de production unitaires sont les coûts de production divisés par le total des tonnes de zinc produites. Le Fonds utilise les coûts de production unitaires parce qu’il estime qu’ils donnent la meilleure indication des coûts de production d’une période et qu’ils permettent de comparer les coûts de production de différentes périodes.