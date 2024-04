Norcros plc est un fournisseur de produits de salle de bain et de cuisine basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de ses filiales sont la conception, la fabrication et la distribution d'une gamme de produits de salle de bains et de cuisine, principalement au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Au Royaume-Uni, elle propose une gamme de produits de salle de bains et de cuisine pour des applications domestiques et commerciales. Au Royaume-Uni, elle opère sous huit marques : Triton, Merlyn, Vado, Croydex, Abode, Johnson Tiles, Norcros Adhesives et Grant Westfield. Son activité complémentaire en Afrique du Sud s'exerce principalement à partir d'un site de production et d'administration commun près de Johannesburg. En Afrique du Sud, elle opère sous quatre marques : Tile Africa, Johnson Tiles South Africa, TAL et House of Plumbing. La société propose, entre autres, des douches mitigeuses et des accessoires ; des adhésifs pour carreaux et pierres ; des robinets, des accessoires de salle de bains et des vannes ; des meubles de salle de bains ; des carreaux de sol et de mur en céramique ; et des adhésifs pour carreaux.

Secteur Fournitures de construction et installation