La banque centrale norvégienne a relevé son taux directeur de 50 points de base (pdb) à 3,75% jeudi pour tenter de freiner l'inflation, plus que prévu par une majorité d'économistes interrogés par Reuters, et a déclaré qu'elle visait une nouvelle hausse en août.

Sur les 32 économistes interrogés à l'avance, 24 avaient anticipé une hausse de 25 points de base jeudi, tandis que huit avaient parié sur une hausse de 50 points de base.

La banque centrale a prévu que le taux directeur atteindrait 4,25 % à l'automne.

"Si nous ne relevons pas le taux directeur, les prix et les salaires pourraient continuer à augmenter rapidement et l'inflation s'installer durablement", a déclaré Ida Wolden Bache, gouverneur de la Norges Bank, dans un communiqué.

La monnaie norvégienne, la couronne, s'est renforcée à 11,55 contre l'euro à 8 h 07 GMT, contre 11,69 juste avant l'annonce.

En mai, la Norges Bank a déclaré qu'elle relèverait "très probablement" son taux en juin, et les données officielles ont depuis montré une croissance plus élevée que prévu des prix à la consommation et des perspectives plus favorables pour de nombreuses entreprises norvégiennes.

"La décision hawkish d'aujourd'hui montre que la Norges Bank est sérieuse et s'inquiète de l'enracinement de l'inflation", ont déclaré les analystes de Nordea dans une note à leurs clients.

"La décision est justifiée étant donné que l'inflation s'est avérée nettement plus élevée que prévu", a ajouté Nordea.

Cette hausse porte le taux directeur à son niveau le plus élevé depuis l'éclatement de la crise financière mondiale de 2008.

Si la Norvège, en 2021, a été l'un des premiers pays occidentaux à relever ses taux après la pandémie, son rythme de resserrement a été plus lent que celui de la zone euro voisine, ce qui a pesé sur la monnaie.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur et devrait le faire à nouveau, tandis que la Réserve fédérale américaine a maintenu le coût de l'emprunt, tout en signalant que sa campagne de resserrement allait reprendre.