La plus grande banque de la région nordique, Nordea, a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre inférieurs aux attentes lundi et a déclaré qu'elle s'attendait à un rendement des capitaux propres supérieur à 15 % en 2024 et 2025.

Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre du prêteur finlandais est tombé à 1,42 milliard d'euros (1,53 milliard de dollars) contre 1,61 milliard de dollars l'année précédente et une prévision moyenne de 1,64 milliard d'euros dans un sondage d'analystes de LSEG. (1 $ = 0,9279 euros) (Reportage d'Anne Kauranen, édition de Terje Solsvik)