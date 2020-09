Nordea AM fusionne Nordea 1 - European Value et Nordea 1 - European Stars Equity

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordea Asset Management (NAM) a annoncé qu'il fusionnera le fonds Nordea 1 - EuropeanValue avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity avec effet au 9 octobre 2020. Le gestionnaire précise qu'une fois la fusion réalisée, le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity." La fusion reflète notre volonté d'être un leader en matière d'ESG et d'investissement durable. Notre ambition est d'offrir une gamme élargie de stratégies qui intègrent réellement l'ESG dans leur processus d'investissement " a déclaré Eric Pedersen, responsable de l'équipe investissement responsable de NAM.Exposé aux actions, le fonds Nordea 1 - European Stars Equity Fund est un portefeuille d'investissement "long only", basé sur un processus de sélection de titres " bottom-up ". Le fonds investit dans des sociétés de moyenne et grande capitalisation sur le marché européen des actions, dans le but de constituer un portefeuille de forte conviction (40-60 titres).Le fonds a été lancé le 14 novembre 2017.