Nordea Asset Management enrichit sa gamme ESG Stars de deux solutions crédit US

Nordea Asset Management (NAM) a élargi sa gamme ESG Stars en y intégrant deux fonds : le Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund et le Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund. Ces deux fonds ont été lancés en 2019 pour répondre aux besoins des clients nordiques de NAM. Compte tenu de la demande croissante de solutions ESG à travers l'Europe et au-delà, les fonds sont désormais mis à la disposition de la clientèle internationale plus large de NAM.



Les deux stratégies font désormais partie de la gamme ESG Stars de NAM, au sein de la SICAV Nordea 1, et combinent des investissements dits " top-down " et " bottom-up " selon une approche ESG fondée sur une sélection " best-in-class ". Ainsi, l'objectif est d'identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides ou en voie d'amélioration notable, tout en respectant la politique de NAM en matière de combustibles fossiles, la Paris Aligned Fossil Fuel Policy.



" Ces deux solutions obligataires américaines complètent notre gamme STARS afin d'offrir à nos clients une large sélection de solutions ESG, leur permettant de construire des portefeuilles diversifiés. L'évolution de nos véhicules ESG porte notre gamme ESG Stars à 19 produits - que nous avons l'intention d'élargir encore à l'avenir ", déclare Christophe Girondel, Responsable de la distribution au niveau mondial. " Avec ces fonds, nous offrons aux clients des solutions supplémentaires pour aider à décarboniser leurs portefeuilles ".