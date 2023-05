Nordex : Jefferies abaisse son objectif de cours

Jefferies maintient sa recommandation Achat sur le titre Nordex et abaisse son objectif de cours de 16 à 15E.



'Nous pensons que Nordex est bien positionnée pour bénéficier d'un environnement réglementaire de plus en plus favorable, et nous nous attendons à ce que l'entreprise continue à gagner des parts de marché', souligne l'analyste.



Dans ce contexte, Jefferies s'attend à ce que Nordex 'commence à atteindre des niveaux de rentabilité plus élevés, se rapprochant de son objectif de marge d'EBITDA de 8 % d'ici le début de l'année 24'.



Pour l'analyste, la rentabilité devrait être soutenue 'par la transformation de la chaîne d'approvisionnement, l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle, la stabilisation des prix et la forte croissance de son segment de services'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.