L'industrie se plaint de la lenteur du développement de l'énergie éolienne, surtout dans le Sud

BERLIN (dpa-AFX) - Le développement de l'énergie éolienne ne progresse que lentement en ce début d'année, selon le secteur. Le président de l'association allemande de l'énergie éolienne, Hermann Albers, a déclaré à l'agence de presse allemande que le nombre de nouvelles autorisations était "une preuve de pauvreté pour le sud de l'Allemagne". Depuis début janvier, aucune nouvelle installation n'a été autorisée dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière, en Rhénanie-Palatinat, en Saxe et en Sarre. En Hesse, il n'y a qu'une seule autorisation. Ce n'est "rien de moins qu'un échec total". Le Bade-Wurtemberg, la Bavière et la Saxe en particulier devraient enfin agir.

Selon les données de l'Agence pour l'énergie éolienne à terre, 51 nouvelles installations ont été autorisées dans toute l'Allemagne depuis le 6 janvier. Parmi elles, 19 ont été installées en Saxe-Anhalt, 11 dans le Schleswig-Holstein, 8 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 5 en Basse-Saxe, 4 en Thuringe, 3 dans le Brandebourg et 1 en Hesse. L'augmentation de l'électricité verte joue un rôle central pour atteindre les objectifs de protection du climat et devenir moins dépendant des énergies fossiles. Une fois l'autorisation obtenue, il faut encore du temps pour qu'une éolienne soit installée et raccordée au réseau.

Le gouvernement fédéral avait adopté des mesures globales pour accélérer le développement. Il s'agit notamment d'une obligation légale pour les Länder de mettre à disposition davantage de surfaces. Le nombre d'éoliennes raccordées au réseau devrait augmenter massivement dans les années à venir.

Le président de l'association, M. Albers, a mis en garde : "Les Länder doivent enfin agir, sinon ils mettent délibérément leur industrie en péril". Le Mecklembourg-Poméranie occidentale n'a pas non plus reçu de nouvelle autorisation en 2023. En tant que Land côtier, il se trouve face à une opportunité historique de profiter d'un boom à venir de l'hydrogène. "Le Land ne devrait pas laisser passer cette opportunité".

Il existe depuis longtemps un fossé nord-sud dans le développement de l'énergie éolienne. L'année dernière, le Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe, le Brandebourg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie représentaient ensemble 77% de l'augmentation de la production, selon les données du secteur. Cette année, les appels d'offres pour l'énergie éolienne terrestre atteindront un volume record de 12,84 gigawatts, a expliqué l'association. Pour atteindre les objectifs de développement, il est essentiel que le plus grand nombre possible de ce volume soit autorisé./sam/hoe/DP/zb