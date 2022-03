La crise entre la Colombie et l'Ukraine recentre les thèmes d'investissement mondiaux : McGeever

C'est ce qu'a écrit l'équipe de stratégie de marché de Citi ce week-end, en réponse aux sanctions financières sans précédent imposées à Moscou par de nombreux pays - et à certains revirements politiques remarquables dans les capitales européennes - après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Si un changement géopolitique mondial de cette ampleur est en cours, il s'ensuit qu'un changement sismique similaire, sur plusieurs années, du paysage mondial de l'investissement est également à venir.

La ligne de conduite immédiate des investisseurs sera de "dé-risquer" et d'investir dans les actifs les plus sûrs ou les plus liquides. Ils devront donc délaisser les actions, le crédit et les actifs des marchés émergents pour se tourner vers les bons du Trésor américain, les obligations d'État les mieux notées et le dollar.

Mais alors quoi ? De la crise émergent toujours des opportunités.

"Nous sommes susceptibles de voir les dépenses militaires, d'infrastructure et de cybersécurité en Occident non seulement augmenter mais aussi s'accélérer", a écrit mardi Stefan Kreuzkamp, directeur des investissements chez DWS.

Les actions des secteurs de la défense et de l'aérospatiale ont grimpé en flèche depuis que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé dimanche que l'Allemagne allait engager environ 100 milliards d'euros (118 milliards de dollars) dans un fonds pour son armée et augmenter les dépenses de défense à plus de 2 % du produit intérieur brut, atteignant enfin un objectif de l'OTAN fixé il y a 16 ans.

Si tous les pays de l'OTAN acceptent l'objectif de 2 % du PIB, des milliards de dollars supplémentaires seront injectés dans la défense et les secteurs connexes.

Graphique - Rheinmetall AG (Allemagne) - Cours de l'action :

Graphique - Actions américaines du secteur de la défense et de l'aérospatiale :

L'entreprise allemande Rheinmetall AG a fait un bond record de 25 % lundi et a encore gagné 18 % mardi pour atteindre un nouveau sommet de 159 euros par action. Le fabricant de capteurs militaires Hensoldt a fait un bond de 42 % lundi et a encore gagné 20 % mardi pour atteindre 25 euros par action.

"C'est un domaine dans lequel on peut s'attendre à une croissance continue, surtout si les dépenses supplémentaires de l'Allemagne et de l'Europe se concrétisent", a déclaré Crit Thomas, stratège en investissement chez Touchstone Investments, qui supervise 34 milliards de dollars d'actifs.

Si tel est le cas, il s'agirait d'un renversement des "dividendes de la paix" qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide il y a trente ans. L'idée était alors qu'une diminution des dépenses de défense contribuerait à réduire les emprunts du gouvernement, ouvrant potentiellement la voie à des réductions d'impôts.

Cette idée pourrait s'inverser dans les années à venir.

L'ACCENT SUR LES VALORISATIONS

Les économistes de JPMorgan ont déclaré que le pivot de défense de Berlin est l'une des "implications politiques et stratégiques profondes" résultant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui aura des répercussions dans les années à venir.

D'autres pourraient s'avérer tout aussi importantes. Prenez l'énergie.

Alors que les inquiétudes s'intensifient quant à l'offre et à l'impact des sanctions, les prix à court terme s'envolent. Le pétrole brut Brent est repassé au-dessus de 100 dollars le baril, et certains analystes estiment que les prix du gaz naturel en Europe pour l'hiver 2022-23 pourraient être encore plus élevés que cet hiver.

L'Europe, qui dépend de la Russie pour environ 40 % de son gaz naturel, va réduire cette dépendance et chercher des sources alternatives. Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré lundi que Rome achètera davantage à l'Algérie.

Il faudra beaucoup de temps pour que ces changements prennent effet, mais une fois qu'ils le feront, il se peut que l'augmentation de l'offre d'autres pays fasse simplement augmenter l'offre mondiale globale. Si tel est le cas, les pressions sur les prix pourraient finalement être à la baisse et non à la hausse.

Non seulement l'Europe cherche à se sevrer de l'énergie russe, mais elle est aussi à l'avant-garde de l'abandon des combustibles fossiles pour des raisons climatiques.

Selon un document consulté par Reuters, le gouvernement allemand se prépare à accélérer l'adoption de la loi sur les sources d'énergie renouvelables par son parlement afin qu'elle puisse entrer en vigueur en juillet.

Les sociétés européennes d'éoliennes offshore Vestas Wind Systems, Nordex et Orsted ont bondi lundi de plus de 15 %, 13 % et 10 %, respectivement. L'intérêt des investisseurs pour les énergies propres et renouvelables ne peut que s'accroître.

Au niveau de l'indice général, les stratèges en actions de Citi notent que la réponse des investisseurs à la plupart des événements géopolitiques de ces dernières décennies a simplement consisté à "acheter la baisse".

Mais Phil Toews, qui supervise 2,2 milliards de dollars chez Toews Asset Management, estime que cette approche ne peut plus être considérée comme acquise, car l'inflation est tellement élevée que les coûts d'emprunt sont voués à augmenter. Peut-être même de manière significative.

Selon lui, les perspectives à moyen et long terme se résument à une question de valorisation autant que de secteur. Il a l'obligation de noter que la valorisation sur 12 mois de l'indice S&P 500 est toujours supérieure à 20 fois les bénéfices, ce qui correspond à un marché baissier.

Lorsqu'elle redescendra à la moyenne historique d'environ 15 fois les bénéfices, les jeux seront faits.

"Une fois que les valorisations auront disparu, indépendamment de la géopolitique, vous pourrez aborder les marchés avec une nouvelle perspective. Il y aura éventuellement de très bonnes opportunités", prédit M. Toews.

Graphique - PE de suivi du S&P 500 :

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).