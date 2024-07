Nordex SE est une société holding basée en Allemagne qui, avec ses filiales, développe, fabrique et distribue des systèmes d'énergie éolienne, en particulier des éoliennes, en Allemagne et dans d'autres pays. Sous la marque Nordex, la société propose les éoliennes Nordex N90/2500, N100/2500 et N117/2400. Outre le développement et la production de systèmes éoliens, la Société fournit également des services de développement d'avant-projets pour soutenir la commercialisation, ainsi que l'acquisition de droits et la création de l'infrastructure nécessaire à la construction de systèmes éoliens sur des sites appropriés. La Société est active dans le développement de projets sur près de quatre marchés : France, Pologne, Suède et Amérique. La Société dispose de bureaux et de filiales dans le monde entier et de sites de production en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. La société détient des participations dans d'autres sociétés, notamment Beebe Wind LLC, Big Berry Wind Farm LLC, Flat Rock Wind LLC et Green Hills Wind LLC.

Secteur Equipements électriques lourds