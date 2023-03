Le président de Nordex : une perte opérationnelle est envisageable en 2023 - Un début d'année faible

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le fabricant d'éoliennes Nordex n'exclut pas une perte d'exploitation cette année encore. La marge avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devrait se situer entre -2 et +3% en 2023, a indiqué l'entreprise vendredi à Hambourg lors de la présentation de ses chiffres définitifs pour 2022. En comparaison, le second semestre devrait être plus performant que les six premiers mois. Le début de l'année a été faible, a déclaré le président de Nordex, Jose Luis Blanco, dans un entretien avec l'agence de presse financière dpa-AFX. Le cours de l'action s'est effondré.

Le dirigeant a expliqué ce début d'année morose par la saison. Selon lui, il est difficile de rattraper les retards antérieurs pendant les mois d'hiver. "Mais nous verrons des améliorations trimestre après trimestre", a-t-il déclaré. Sur la base d'un faible niveau d'activité et de coûts élevés, cela est également nécessaire pour respecter les prévisions, a-t-il ajouté.

L'action Nordex a chuté de près de 7% peu après l'ouverture du marché. Au dernier moment, elle était encore en baisse d'environ 6 pour cent. Les analystes interrogés par l'agence de presse Bloomberg s'attendaient jusqu'à présent à un bénéfice d'exploitation pour cette année. L'expert Constantin Hesse de la société d'investissement Jefferies s'est montré surpris que le prix de vente moyen des entrées de commandes soit resté inchangé au cours du dernier trimestre, alors que les concurrents ont réalisé des augmentations de prix dans ce domaine.

Le président du groupe Blanco a expliqué cela par une baisse de l'inflation des coûts. "Nous avons atteint un plateau en matière de prix", a-t-il déclaré lors d'une interview. Nordex a réussi à répercuter les coûts sur les clients, mais ceux-ci se stabilisent désormais chez le fabricant d'éoliennes. Les prix correspondent à la rentabilité stratégique à moyen terme.

L'objectif à moyen terme de Nordex est de réaliser une marge opérationnelle de 8 pour cent, les marchés clés de l'Europe et des États-Unis devant jouer le rôle le plus important. Il n'a pas précisé en quelle année les objectifs à moyen terme seraient atteints. Cela dépendra de la vitesse de développement des énergies renouvelables. Le principal moteur est la demande, a-t-il déclaré, en appelant également à la politique. Il estime que le programme d'investissement lancé par le gouvernement américain est une bonne chose et que l'UE doit suivre.

En 2023, Nordex prévoit de réaliser entre 5,6 et 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre 5,7 milliards d'euros l'année dernière. Les analystes interrogés par l'agence de presse Bloomberg s'attendaient jusqu'à présent à la partie inférieure de la fourchette. Les prévisions reflètent l'environnement de marché toujours tendu, a déclaré l'entreprise. Les conditions essentielles sont néanmoins un environnement économique stable avec des coûts prévisibles et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement.

Pour 2022, Nordex avait déjà présenté des chiffres provisoires il y a trois semaines et ceux-ci ont été confirmés. Au final, les actionnaires ont subi une perte de près d'un demi-milliard d'euros, soit plus du double de celle de 2021./lew/ngu/mis