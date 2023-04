Légère baisse des prises de commandes chez Nordex - Les grandes turbines sont demandées

(Dans le communiqué du 13 avril, l'ordre de grandeur de la puissance totale des commandes reçues a été corrigé. Il s'agit de gigawatts au lieu de mégawatts).

HAMBOURG (dpa-AFX) - La demande d'éoliennes du fabricant Nordex a légèrement baissé au premier trimestre. De janvier à mars, des commandes ont été enregistrées pour 177 éoliennes d'une puissance totale d'environ un gigawatt, a annoncé Nordex jeudi à Hambourg. Les clients ont surtout misé sur des turbines plus puissantes, car sur la même période il y a un an, 229 turbines avaient été commandées pour une puissance totale de près de 1,2 gigawatt. Le prix de vente moyen est passé d'environ 780 000 à environ 900 000 euros par mégawatt. Le président de Nordex, José Luis Blanco, a fait état d'une bonne demande dans les pays baltes. L'action a progressé d'environ deux et demi pour cent avant l'ouverture de la bourse sur la plateforme Lang & Schwarz par rapport au cours de clôture de Xetra./lew/mis/zb/he