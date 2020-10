Mi-septembre, Nordex avait déjà reçu une commande des États-Unis pour des éoliennes d'une capacité de plus de 300 mégawatts, signe donc que la situation des commandes continue de se redresser.

Le titre Nordex s'approche des 13 € et progresse de 7,6% suite à l'annonce de cette commande. La valeur réalise un rallye de plus de 126 % depuis son plus bas de mars à 5,66 €.

Il y a une semaine nous parlions du Boom sur les valeurs “vertes” et Nordex en fait sans doute partie.