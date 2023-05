Nordex continue à lutter contre la rentabilité - prévisions confirmées

(Nouveau : cours actuel)

HAMBOURG (dpa-AFX) - L'important stock d'anciens projets a continué de peser sur le fabricant d'éoliennes Nordex en début d'année. Comme l'ensemble du secteur, l'entreprise hambourgeoise souffre depuis de nombreux mois de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de coûts élevés et doit actuellement honorer de nombreuses commandes non rentables, pour lesquelles les dépenses ne peuvent pas être suffisamment répercutées sur les clients.

Au premier trimestre, Nordex a certes installé davantage d'éoliennes et de turbines plus puissantes, mais la rentabilité ne s'est guère améliorée malgré une forte hausse du chiffre d'affaires. Selon le communiqué de vendredi, le président de Nordex, Jose Luis Blanco, a parlé d'un début d'année conforme aux attentes. Les analystes et les investisseurs ont d'abord été déçus. L'action cotée sur le MDax a nettement baissé en début de séance, mais est remontée en cours de séance.

L'analyste Ajay Patel de la banque américaine Goldman Sachs a estimé dans une première évaluation que les chiffres étaient faibles. Constantin Hesse de la société d'analyse Jefferies a également parlé d'un début d'année décevant. Les nouvelles commandes parlent toutefois en faveur d'une rentabilité croissante, a fait remarquer l'expert. Le patron de Nordex, M. Blanco, mise également sur cette perspective : il continue de s'attendre à un deuxième semestre plus fort. Mais cette perspective était déjà connue et n'a donc pas créé de surprise positive sur le marché des capitaux.

Nordex maintient par ailleurs ses objectifs annuels. Ainsi, en 2023, la marge mesurée au résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devrait se situer entre moins deux et plus trois pour cent. Après les trois premiers mois, cet objectif semble encore lointain, car la marge d'exploitation était de moins 9,4 pour cent, contre moins 9,5 pour cent un an auparavant. En 2022, la marge était encore de -4,3 pour cent grâce à une amélioration au dernier trimestre.

Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30 pour cent au premier trimestre pour atteindre 1,2 milliard d'euros. Au final, Nordex a enregistré une perte de près de 215 millions d'euros, soit plus de 40 pour cent de plus qu'au même trimestre de l'année précédente, au cours duquel un déficit de près de 152 millions d'euros avait été enregistré.

En bourse, les chiffres et les prévisions ont d'abord provoqué une certaine désillusion. Le cours a chuté de près de six pour cent dans la matinée, mais s'est nettement retourné à la hausse au cours de la séance. Dans l'après-midi, il a gagné six pour cent à 11,40 euros, ce qui en fait la meilleure valeur du MDax - soit près de 13 pour cent de plus que le plus bas du jour. Cette hausse a en outre permis au titre de réduire sa perte annuelle à environ 14 pour cent.

La baisse est encore plus nette depuis le sommet pluriannuel atteint il y a un peu plus de deux ans. À l'époque, l'action avait parfois coûté plus de 25 euros, après être tombée à environ 5 euros lors du crash consécutif à la pandémie de Corona au printemps 2020.

Introduite en bourse en 2001, peu avant l'effondrement de la bulle dotcom, Nordex a connu une histoire mouvementée sur le marché des capitaux. Après une envolée initiale, au cours de laquelle le cours a atteint un sommet d'environ 97 euros, corrigé des mesures de capitalisation, il a chuté jusqu'à près d'un euro en 2004. Depuis, il est reparti nettement à la hausse, avec des fluctuations parfois violentes en dessous du seuil de rentabilité.

Actuellement, l'entreprise est valorisée à près de 2,7 milliards d'euros. Le principal actionnaire est le groupe espagnol de construction et d'immobilier Acciona, qui détient près de la moitié des parts. Il y a quelques années, Acciona avait vendu son activité d'installations éoliennes à Nordex et détient depuis des parts. Comme le grand actionnaire espagnol doit régulièrement injecter de l'argent ou convertir des crédits en actions, sa part a augmenté peu à peu.