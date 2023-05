Nordex continue de lutter contre la rentabilité - prévisions confirmées

HAMBOURG (dpa-AFX) - L'important stock d'anciens projets a continué de peser sur le fabricant d'éoliennes Nordex en début d'année. Le secteur souffre depuis de nombreux mois déjà de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de coûts élevés et doit actuellement traiter de nombreuses commandes non rentables pour lesquelles les dépenses ne peuvent pas être suffisamment répercutées sur les clients. Au premier trimestre, Nordex a certes installé davantage d'éoliennes et de turbines plus puissantes, mais la rentabilité ne s'est guère améliorée malgré une forte hausse du chiffre d'affaires. Selon le communiqué de vendredi, le président de Nordex, Jose Luis Blanco, a parlé d'un début d'année conforme aux attentes. Les analystes et les investisseurs ont toutefois été déçus.

L'analyste Ajay Patel de la banque américaine Goldman Sachs a estimé dans une première évaluation que les chiffres étaient faibles. Constantin Hesse de la société d'analyse Jefferies a également parlé d'un début d'année décevant. Les nouvelles commandes parlent toutefois en faveur d'une rentabilité croissante, a fait remarquer l'expert. Le patron de Nordex, M. Blanco, mise également sur cette perspective : il continue de s'attendre à un deuxième semestre plus fort. Cette perspective était toutefois déjà connue et n'a donc pas pu créer de surprise positive sur le marché des capitaux.

La valeur du MDax était par moments en baisse de plus de cinq pour cent, mais elle a pu limiter ses pertes au fil du temps. Finalement, la décote de l'action était encore d'un bon demi pour cent, poursuivant ainsi la descente presque ininterrompue depuis la mi-mars. Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ un cinquième de sa valeur.

Entre-temps, Nordex maintient ses objectifs annuels. Ainsi, en 2023, la marge mesurée au résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devrait se situer entre moins deux et plus trois pour cent. Après les trois premiers mois, cet objectif semble encore lointain, car la marge d'exploitation était de moins 9,4 pour cent, contre moins 9,5 pour cent un an auparavant. En 2022, la marge était encore de -4,3 % grâce à une amélioration au dernier trimestre.

Au final, Nordex a enregistré une perte de près de 215 millions d'euros au début de l'année, soit plus de 40 pour cent de plus qu'au même trimestre de l'année précédente, au cours duquel un déficit de près de 152 millions d'euros avait été enregistré. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30 % au premier trimestre pour atteindre 1,2 milliard d'euros./lew/tav/stk