Nordex émet des obligations convertibles - L'action sous pression

HAMBOURG (dpa-aFX) - Le fabricant d'éoliennes Nordex a encaissé un peu moins que prévu grâce à l'émission d'obligations convertibles. Des obligations convertibles subordonnées et non garanties ont été émises pour un montant total de 333 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mercredi. Le groupe avait annoncé cette mesure mardi en début de soirée et visait un volume de placement d'environ 350 millions d'euros. Les investisseurs ont accueilli la nouvelle par des ventes.

Avec le produit de l'obligation convertible, Nordex veut renforcer son bilan et améliorer ses coûts de financement. Selon les informations fournies, le taux d'intérêt s'élève à 4,25 pour cent par an, ce qui correspond à la partie supérieure de la fourchette annoncée par l'entreprise. La première date possible de remboursement de l'obligation convertible est le 14 avril 2028.

Le prix de conversion initial est de 15,73 euros et a été fixé dans le bas de la fourchette visée, avec une prime de 30 pour cent par rapport au prix de référence. Plus le prix de conversion est bas, plus les investisseurs ont de chances d'opter pour un remboursement de l'obligation sous forme d'actions. Cela augmente le risque de dilution des parts pour les anciens actionnaires.

Les actions Nordex, cotées au MDax, ont chuté jusqu'à 7,6% mercredi matin, après avoir déjà été fortement sous pression ces derniers jours. Depuis la mi-mars, elles évoluent dans une fourchette de 12 à près de 14 euros. Peu avant, le titre avait atteint son plus haut niveau annuel à 15,63 euros, son plus haut niveau depuis avril 2022. Avec la chute du cours en milieu de semaine, les gains réalisés cette année sont désormais perdus.

Nordex doit faire face à des coûts élevés et à une disponibilité limitée des pièces. Le patron Jose Luis Blanco ne peut exclure une perte d'exploitation cette année encore. À moyen terme, Nordex veut atteindre une marge opérationnelle de 8 pour cent. On ne sait pas encore en quelle année cela se fera./mis/lew/tav/mis