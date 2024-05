Nordic American Tankers Limited est une société internationale de transport pétrolier qui se consacre exclusivement à la propriété, à l'exploitation et à l'affrètement de pétroliers Suezmax. La société possède une flotte d'environ 19 pétroliers Suezmax. Ses navires Suezmax ont une capacité de transport d'un million de barils de pétrole. Les pétroliers de la compagnie opérant sur le marché spot sont affrétés pour un seul voyage. Les navires de la flotte de la compagnie sont homogènes et interchangeables car ils ont approximativement la même capacité de fret et la même aptitude à transporter le même type de cargaison. Ses navires comprennent le Nordic Pollux, le Nordic Apollo, le Nordic Luna, le Nordic Castor, le Nordic Freedom, le Nordic Sprinter, le Nordic Skier, le Nordic Vega, le Nordic Light, le Nordic Cross, le Nordic Breeze, le Nordic Zenith, le Nordic Star, le Nordic Space, le Nordic Aquarius, le Nordic Cygnus, le Nordic Tellus, le Nordic Hunter et le Nordic Harrier.

