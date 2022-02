Le rival de Netflix et producteur de films noirs nordiques NENT augmente le nombre d'abonnés après une expansion rapide.

Le groupe médiatique suédois NENT a déclaré que le nombre d'abonnés à son service de streaming Viaplay a augmenté de 33 % au quatrième trimestre pour dépasser les 4 millions, grâce à l'extension de la diffusion de séries policières noires nordiques à un plus grand nombre de pays et à la diffusion d'événements sportifs.

En publiant ses résultats trimestriels mardi, NENT a également prévu que le nombre d'utilisateurs payants atteindrait 6,5 millions cette année.

La société a investi massivement dans la production de séries policières noires nordiques originales, telles que "The Bridge", et dans l'acquisition de droits sur des événements sportifs, dans le cadre de son expansion dans de nouveaux pays et de sa concurrence avec ses grands rivaux, Netflix et Disney+.

NENT, qui a lancé ses services aux États-Unis en décembre par l'intermédiaire de Comcast, prévoit de se lancer aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en 2022.

"Les premières indications sont positives, mais ce n'est qu'à travers un seul distributeur, Comcast, ... le véritable essor aux États-Unis est probablement lorsque nous ajoutons plus de distribution et notre propre application directe au consommateur qui suivra en temps utile", a déclaré le directeur général Anders Jensen dans une interview.

Viaplay, qui compte la Suède comme son plus grand marché, est disponible dans d'autres pays nordiques et prévoit également de se lancer au Canada, en Allemagne, en Autriche et en Suisse d'ici la fin 2023.

Son expansion sur des marchés de streaming plus importants l'amènera à se mesurer à des acteurs plus importants disposant de gros budgets de contenu. HBO Max, par exemple, s'est rapidement développé en Europe et prévoit de se lancer dans 15 pays européens cette année.

"Nous représentons le contenu nordique et il s'agit d'un créneau assez restreint... Les services comme Netflix, HBO et d'autres se ressemblent de plus en plus, ce qui rend leur différenciation plus difficile", a déclaré M. Jensen.

NENT, qui prévoit de diffuser plus de 70 émissions originales en 2022, dispose également de droits sur des événements sportifs tels que la Bundesliga, la Premier League anglaise, les compétitions de l'UEFA, la Formule 1 et les sports d'hiver.

Le résultat d'exploitation trimestriel ajusté a chuté à 121 millions de couronnes suédoises (13,2 millions de dollars), contre 426 millions un an plus tôt, dont un impact de 219 millions dû à l'expansion internationale de Viaplay.

(1 $ = 9,1407 couronnes suédoises) (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm, montage de Helena Soderpalm et Susan Fenton)