Nordic Group Limited est un fournisseur de solutions basé à Singapour. Les activités d'ingénierie de précision de la société sont basées à Suzhou, en République populaire de Chine (RPC). Ses divisions comprennent l'intégration des systèmes, l'entretien, la réparation, la révision et le commerce, l'ingénierie de précision, les échafaudages, les services d'isolation, les services d'ingénierie pétrochimique et environnementale et les services d'ingénierie des salles blanches, de l'air et de l'eau. La division Intégration de systèmes transforme les systèmes en solutions en fournissant des solutions de flux, d'automatisation et de navigation. La division Maintenance, réparation, révision et commerce fournit un service après-vente aux secteurs de la marine, du pétrole et du gaz, et des infrastructures. La division Ingénierie de précision conçoit et construit des systèmes d'outillage et fournit des solutions de production clés en main pour les secteurs de l'aérospatiale, de la marine, du pétrole et du gaz, et de la fabrication électronique. La division Scaffolding Services fournit des échafaudages et des solutions d'accès alternatives pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et de la marine.

Secteur Construction et ingénierie