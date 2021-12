Nordic Semiconductor : La résistance devrait casser 01/12/2021 | 18:13 Jordan Dufee 01/12/2021 | 18:13 achat En attente

Cours d'entrée : 310.6NOK | Objectif : 410NOK | Stop : 257NOK | Potentiel : 32% Nordic Semiconductor arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 410 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 119.76 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Données financières NOK USD EUR CA 2021 5 100 M 561 M 495 M Résultat net 2021 482 M 53,0 M 46,8 M Tréso. nette 2021 2 163 M 238 M 210 M PER 2021 122x Capitalisation 59 313 M 6 569 M 5 761 M VE / CA 2021 11,2x VE / CA 2022 8,68x Nbr Employés 1 155 Flottant 86,1% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 310,60 NOK Objectif de cours Moyen 292,67 NOK Ecart / Objectif Moyen -5,77% Dirigeants et Administrateurs Svenn-Tore Larsen Chief Executive Officer Pål Elstad Chief Financial Officer Birger Kristian Steen Chairman Svein-Egil Nielsen Chief Technology Officer Jon Helge Nistad Director