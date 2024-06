Nordic Unmanned ASA est un fournisseur norvégien de systèmes et de services sans pilote, présent sur tout le continent. L'entreprise fournit des produits et des services liés aux drones et à la capture de données. Le groupe est certifié ISO 9001-2015 pour l'exploitation, la maintenance, la vente, la conception, le développement et la production de systèmes sans pilote et de capteurs. La production est également certifiée AS9100. Nordic Unmanned opère dans plusieurs domaines où les drones peuvent fournir une solution supérieure à un coût inférieur aux solutions existantes. Ces domaines sont les suivants : Maritime, Sécurité, Infrastructure, Logistique, Conseil et Logiciel. Le groupe a des bureaux en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne. La société est un revendeur de systèmes sans pilote tels que les drones Indago et Condor de Lockheed Martin et l'Aerosonde de Textron, et participe à la recherche et au développement de technologies de pointe.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense