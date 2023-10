Nordic Waterproofing Holding AB est un producteur et fournisseur suédois de produits et de services d'étanchéité pour les bâtiments et les infrastructures. La société opère par le biais de ses marques, telles que AL-Katot, Distri Pond, Hetag Tagmaterialer, Kerabit, KerabitPro, LA Kattohuolto, Mataki, Nordic Takvard, Nortett, Phonix Tag Materialer, RVT, SealEco, SPT-Painting, Taasinge Elementer, Trebolit et Veg Tech. Nordic Waterproofing propose des produits de construction, des produits EPDM, des infrastructures vertes et des éléments préfabriqués. Le groupe est présent au Danemark, en Finlande, en Lettonie, en Norvège et en Suède.

Secteur Fournitures de construction et installation