Les nouvelles vidéos de Nordson EFD expliquent la technologie du jetting et comment choisir la bonne solution

Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN) et un pionnier des systèmes de dosage de fluides de précision, lance une nouvelle série de vidéos explicatives Better Dispensing™. Ces trois vidéos très instructives, présentées par Tom Muccino, spécialiste des applications d'EFD, fournissent les meilleures pratiques pour choisir entre le dosage avec contact et le dosage sans contact (jetting), et expliquent comment sélectionner la meilleure valve de jetting pour une application de fabrication.

"Une des principales différences est qu'avec le jetting, votre valve ne touche jamais la surface de la pièce. À la place, le fluide est projeté hors de la valve, qui se trouve au-dessus de la pièce", explique Muccino dans la première vidéo. "La méthode de jetting est donc parfaite pour les pièces fragiles ou complexes."

Nordson EFD fournit un large éventail de systèmes de valve avec ou sans contact aux fabricants. Alors que les valves de dosage avec contact fournissent une plus grande polyvalence en termes de variété de fluides pouvant être déposés, les systèmes de jetting ouvrent la voie à un dosage plus rapide atteignant 1 000Hz (déposes par seconde). Savoir ce qu’il y a de mieux pour une application peut influencer la durée de production et la précision.

Après avoir identifié si le dosage de jetting convient pour une application donnée, les vidéos deux et trois expliquent les technologies proposées. Nordson EFD offre des valves de jetting pneumatiques et piézoélectriques.

Voici un bref aperçu des vidéos Better Dispensing:

La première vidéo indique aux utilisateurs quand choisir un dosage avec contact ou un dosage de jetting en fonction d'une application.

La deuxième vidéo décrit deux types de technologies de jetting: piézoélectrique et pneumatique, et comment choisir entre les deux.

La troisième vidéo présente les différences entre deux types de valves piézoélectriques, y compris le nouveau système de jetting PICO® XP, qui est conçu pour maintenir des résultats de microdosage constants, quelles que soient les variations de température avec des applications de fabrication à volume élevé.

Ces nouvelles vidéos explicatives Better Dispensing sont la quatrième série de vidéos instructives de Nordson EFD. L'objectif est de présenter les meilleures pratiques afin d'aider les fabricants à améliorer leurs processus de dosage pour générer un meilleur rendement tout en réduisant les produits rebutés, retravaillés et les déchets de fluides.

