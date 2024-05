Nordson Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes destinés à la distribution de précision, à l'application et au contrôle d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - industrie et produits de consommation durables et non durables (52,9%) : systèmes de précision et accessoires destinés à l'application d'adhésifs, de revêtements, de peintures, de produits de finition, de produits d'étanchéité et d'autres matériaux de traitement des surfaces (applicateurs, pistolets automatisés, etc.) ; - électronique, industrie médicale et haute technologie (47,1%) : systèmes de traitement des surfaces, de distribution contrôlée des matériaux et des fluides, de test et d'inspection post-distribution utilisés dans les processus de production (équipements d'application et d'inspection des revêtements, mélangeurs, seringues, cartouches, embouts, raccords et connecteurs, tubes, ballons, cathéters, systèmes d'inspection acoustique et optiques, testeurs de liaison, modules de durcissement, séchoirs, systèmes d'extrusion, systèmes de remplissage des cartouches, systèmes de test de micromatériaux, etc.). A fin octobre 2023, le groupe dispose de 42 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (43,7%), Asie-Pacifique (30,3%) et Europe (26%).

Secteur Machines et équipements industriels