Nordson : La nouvelle technologie de Jetting PICO® XP de Nordson EFD procure aux fabricants un contrôle de la production haut de gamme.

Le réglage de la course à l'échelle du micron (µm) et l'étalonnage autorégulé permettent à ce système de jetting révolutionnaire d'atteindre des niveaux sans précédent de répétabilité de la dépose de fluides, d'une valve à l'autre et après la maintenance.

Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ : NDSN) et principal fabricant de systèmes de dosage de fluides de précision, présente le système de jetting piézoélectrique PICO® XP conçu pour assurer une dépose de fluides sans contact, précise et répétable, d'une valve à l'autre, après la maintenance et quels que soient les facteurs externes comme les changements de température.

« C'est de loin notre technologie de jetting la plus avancée et la plus innovante à ce jour », déclare Claude Bergeron, Chef de Produit International sénior chez Nordson EFD. « Nous avons conçu ce système en particulier pour résoudre les problèmes auxquels les fabricants sont confrontés sur leurs chaînes de production, notamment avec les applications relatives au display électronique.».

Trop souvent, les fabricants constatent des changements dans les performances de dépose de certaines applications alors qu'il est essentiel que la bonne quantité d'adhésif, de joint ou de revêtement soit appliquée à chaque fois de façon homogène pour pouvoir répondre aux exigences des consommateurs.

Dans ces applications, même une légère modification de la géométrie interne de la valve peut affecter la répétabilité de la dépose de fluide. C'est la raison pour laquelle une valve peut avoir des résultats de dépose sensiblement différents par rapport à une autre tout en ayant programmé les mêmes réglages de dépose. C'est également la raison pour laquelle il peut y avoir un léger écart des résultats de la dépose après avoir retiré et nettoyé la chambre de fluide d'une valve pour effectuer sa maintenance, puis l'avoir remise dans la valve.

Le système de jetting PICO XP avec son étalonnage autorégulateur unique, contrôle les variations de tolérance de la chambre de fluide pour conserver la même répétabilité de micro-dépose d'une valve à l'autre et après avoir effectué sa maintenance.

Sa recherche unique de cible de course lui permet de s'autoajuster pour conserver son réglage de course à l'échelle du micron (µm) pendant de longues périodes, quelles que soient les conditions environnementales comme les changements de température qui peuvent modifier les résultats de la dépose au fil du temps.

Le système comprend une valve de jetting PICO Pµlse XP et un contrôleur PICO Toµch XP avec une interface tactile intuitive permettant une configuration simplifiée. Il est possible d'appliquer des micro-déposes aussi minimes que 0,5 nL à des vitesses allant jusqu'à 1000 Hz (déposes par seconde) sans interruption.

Le mécanisme de verrouillage de la valve permet de retirer la chambre de fluide sans outil pour réaliser un nettoyage simplifié du circuit de fluide, ce qui fait gagner du temps aux fabricants lorsqu'ils effectuent la maintenance. De plus, la valve peut être équipée de plusieurs chambres de fluide disponibles, dotées de propriétés et de tailles d'orifice différentes afin de pouvoir répondre aux exigences d'applications uniques et polyvalentes des fabricants.

Le système de jetting PICO XP de Nordson EFD sera présenté dans les salons internationaux suivants :

Salon Lieu Dates Semicon SEA (salon virtuel) Singapour 23 – 27 août Démonstration CIOE (stand n° 11C74) Chine – Shenzhen 16 – 18 sept. NEPCON Asie (stand n° 1G20) Chine – Shenzhen 20 – 22 oct. Le Salon de l’Assemblage (stand n° 721) États-Unis – Rosemont, Illinois 26 – 28 oct.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet de Nordson EFD à l'adresse nordsonefd.com/PICOXP, notre profil sur linkedin.com/company/nordson-efd, nous adresser un courriel à info@nordsonefd.com, ou nous appeler au +33 (0) 1 30 82 68 69

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

