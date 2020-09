Nordson : Les nouveaux consommables de dosage Optimum® de Classe VI offrent des garanties aux productions médicales

En utilisant des résines certifiées USP de classe VI pour mouler une nouvelle gamme de consommables de dosage de fluides, Nordson EFD garantit la qualité et la sécurité de ses produits pour la fabrication de dispositifs médicaux.

Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN), leader mondial dans la fabrication de systèmes de dosage de fluides de précision, présente les consommables de dosage de fluides Optimum® de classe VI fabriqués à base de résine 100 % vierge certifiée classe VI par l'U.S. Pharmacopeial Convention (USP).

Optimum Class VI dispensing components are manufactured from USP Class VI resin, making these biocompatible components ideal for medical device manufacturing. (Photo: Business Wire)

« Nous souhaitions faciliter la tâche des fabricants de produits médicaux en offrant la traçabilité requise pour répondre à des normes réglementaires strictes », a déclaré Felicitas Stuebing, spécialiste de la gamme de produits chez Nordson EFD. « Être capables de répondre à la désignation la plus exigeante de la classe USP n'est pas uniquement un témoignage de la qualité de nos consommables, mais c’est également l’assurance que nos consommables peuvent être utilisés en toute sécurité dans les processus de fabrication médicale ».

Les nouveaux consommables de dosage Optimum de classe VI incluent des seringues de 3 cc, 5 cc, 10 cc, 30 cc et 55 cc, des pistons ainsi que des bouchons et des capuchons. Ces consommables biocompatibles n'ont pas de colorant, ce qui permet aux ingénieurs de les documenter plus facilement pour obtenir les approbations réglementaires.

De plus, ces consommables de dosage de qualité médicale parmi les premiers sur le marché présentent la même conception de haute technologie que les consommables Optimum standard. Les seringues de classe VI sont dotées de parois ZeroDraft™ avec un diamètre interne constant qui assurent l'étanchéité avec les pistons de classe VI afin de fournir des déposes précises et répétables de fluides, utilisés dans les processus de collage, de revêtement et d’autres processus d'assemblages médicaux.

Ces consommables répondent également aux mêmes normes de qualité rigoureuses maintenues par Nordson EFD pour garantir un produit constant aux performances constantes.

L'oxyde d'éthylène (EtO), l'autoclave et les méthodes de stérilisation gamma ont été testés pour déterminer l'impact sur les consommables de dosage Optimum de classe VI. Ces résultats peuvent être consultés sur la fiche technique du produit, bien que Nordson EFD affirme que chaque client doive effectuer ses propres tests pour valider leurs processus.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

