Nordstrom, Inc. est un détaillant de mode qui propose des marchandises de marque privée pour les femmes, les hommes, les jeunes adultes et les enfants, axées sur l'habillement, les chaussures, la beauté, les accessoires et les articles pour la maison. Le secteur de la vente au détail de la société regroupe deux secteurs d'activité : Nordstrom et Nordstrom Rack : Nordstrom et Nordstrom Rack. Le secteur Nordstrom comprend Nordstrom.com, les magasins Nordstrom aux États-Unis, le Canada, qui comprend Nordstrom.ca, les magasins Nordstrom au Canada et les magasins Nordstrom Rack au Canada, Nordstrom Local et TrunkClub.com. Le segment Nordstrom Rack comprend NordstromRack.com, les magasins Nordstrom Rack aux États-Unis, le magasin de liquidation de la dernière chance et HauteLook.com. Ses propriétés numériques et physiques comprennent plus de 94 magasins Nordstrom aux États-Unis, environ six magasins Nordstrom et plus de sept magasins Nordstrom Rack au Canada, et plus de sept locaux Nordstrom. La société exploite environ 241 magasins Nordstrom Rack aux États-Unis et plus de deux magasins de liquidation de dernière chance.