Les résultats trimestriels de Macy's et Nordstrom cette semaine permettront aux investisseurs de savoir si les nouveaux stocks à prix réduits, comme les pantalons de travail à 59,50 $ et les pantoufles UGG à prix réduit, attirent enfin les consommateurs dans les chaînes de grands magasins américains.

Afin de stimuler les ventes, Macy's - qui publiera ses résultats du deuxième trimestre mardi - s'est concentré sur la refonte de ses marques privées, notamment sa nouvelle marque On 34th lancée en juillet. Nordstrom, qui publiera ses résultats jeudi, espère redresser ses activités de vente de vêtements hors prix en se concentrant sur 100 marques "stratégiques", comme l'a déclaré Erik Nordstrom, directeur général, aux investisseurs en mars.

Selon Refinitiv, les analystes s'attendent à ce que Macy's affiche une baisse de 87 % de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison des rabais importants consentis pour écouler les marchandises du printemps et du début de l'été.

Le chiffre d'affaires de Nordstrom pour le deuxième trimestre devrait chuter de 11 %, tandis que les analystes prévoient une baisse de près de 45 % des bénéfices.

Les détaillants de

Target

à Coach parent

Tapisserie

ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices et de ventes pour l'année, les consommateurs américains ayant réduit leurs achats d'articles de consommation courante tels que les sacs à main et les vêtements.

Macy's et Nordstrom pourraient perdre des parts de marché dans le secteur de l'habillement féminin au profit de détaillants à bas prix tels que Walmart et Amazon, selon les données d'enquête de la société d'analyse Prosper.

À la mi-juillet, elle a demandé à plus de 7 800 hommes et femmes où ils achetaient le plus souvent des vêtements pour femmes. Treize pour cent ont répondu Walmart et 9 % Amazon, contre 5,8 % pour Macy's et 3,3 % pour Nordstrom.

Le cabinet de conseil Deloitte a prédit en juillet que les dépenses consacrées à l'achat de vêtements pour enfants et jeunes adultes pour la rentrée scolaire allaient chuter de 14 % d'une année sur l'autre. Deloitte a indiqué que les parents donnaient la priorité aux fournitures scolaires telles que les stylos et les cahiers plutôt qu'aux vêtements et à la technologie telle que les ordinateurs portables et les tablettes.

Les résultats du trimestre qui s'est achevé le 30 juillet ne donnent qu'un aperçu partiel de la saison des achats pour la rentrée scolaire. Néanmoins, les dirigeants des détaillants pourraient fournir à Wall Street de nouveaux indices sur les styles, s'il y en a, qui se vendent bien avant la nouvelle année scolaire.

La nouvelle marque privée de Macy's, On 34th, s'adresse aux femmes âgées de 30 à 50 ans et comprend des articles de base à bas prix tels qu'un haut boutonné en tricot doux à 39,50 dollars, ainsi que des vêtements plus tendance tels qu'une jupe midi en tulle à 79,50 dollars et une veste en cuir velours à 275 dollars.

Lors du lancement le mois dernier, les dirigeants de Macys ont déclaré que la marque était conçue pour s'habiller sans saison, avec des tricots et des tissus - y compris des articles tels que des pulls de calibre fin - destinés à être superposés.

Macys possède plus de 20 marques privées, qui sont développées par le détaillant et produites par ses propres fournisseurs plutôt qu'achetées en gros à d'autres fabricants de vêtements.

Les marques de distributeur représentaient environ 16 % des ventes de Macy's en 2022, et le détaillant espère que le fait de se concentrer sur des vêtements plus polyvalents lui permettra d'éviter les remises importantes qu'il a dû consentir sur les vêtements invendus du printemps et de l'été, qui risquent de peser sur ses bénéfices.

Kathy Gersch, consultante en commerce de détail chez Kotter International, explique que les marques de distributeur des magasins sont plus rentables que l'achat de stocks en gros auprès de fabricants de vêtements tiers. Cependant, les marges bénéficiaires plus élevées peuvent être compensées par des investissements plus importants des magasins dans le développement de produits et le marketing.

Ils doivent essayer de les rendre plus attrayants que les autres vêtements du marché de masse afin d'en faire un véritable attrait, de sorte que les gens viennent réellement pour ces marques, a-t-elle déclaré.

Jusqu'à présent, Nordstrom n'a divulgué que peu de détails sur les nouvelles marchandises destinées à relancer le Rack, notamment sur les marques et les catégories qu'il prévoit de privilégier. Mais les dirigeants ont dit aux investisseurs qu'ils s'attendaient à une amélioration de l'assortiment d'ici à la mi-2023. Lundi, le site web de Racks présentait des marques telles que Kate Spade, Adidas, Steve Madden et Cole Haan.

La volonté de Nordstrom de réorganiser son inventaire fait suite à une tentative désastreuse d'introduire davantage de produits à bas prix, ce qui a eu pour effet de détourner les clients des magasins Rack, qui cherchaient à faire des affaires sur les mêmes vêtements et accessoires que ceux disponibles chez Nordstrom.