NORDSTROM : rate le consensus au premier trimestre 2021

Nordstrom a publié hier soir une perte trimestrielle de 166 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, après une perte de 3,33 dollars par action un an plus tôt. Une amélioration insuffisante alors que le consensus FactSet s'attendait à une perte de 62 cents, en raison principalement d'une charge de refinancement de sa dette qui a eu un impact de 41 cents par action sur le résultat.. Les ventes du détaillant vestimentaire ont quant à elles bondi de plus de 40%, à 3,01 milliards de dollars, légèrement supérieures au consensus (2,9 milliards de dollars).