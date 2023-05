Nordstrom dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à la demande de vêtements

Nordstrom Inc. a dépassé les estimations du marché pour ses ventes du premier trimestre mercredi, la demande des acheteurs fortunés ayant amorti un ralentissement plus large des dépenses en vêtements et accessoires dû à l'inflation.

La chaîne de grands magasins haut de gamme a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices ajustés pour 2023 et a fait état d'une augmentation de 110 points de base de ses marges brutes trimestrielles, grâce à l'atténuation des pressions sur les coûts et à une gestion plus rigoureuse des stocks.

Les Américains aisés continuent de dépenser pour l'habillement, car les tendances de retour au bureau et d'autres rassemblements sociaux stimulent la demande de robes et de tenues de soirée. Les entreprises ont également multiplié les promotions et les remises pour écouler les stocks excédentaires.

Afin d'attirer davantage de clients soucieux de leur budget, Nordstrom a ouvert de nouveaux magasins sous sa bannière Rack, qui propose des articles à prix cassés.

Bien que les ventes trimestrielles de Rack aient baissé de 11,9 %, Nordstrom a déclaré que les tendances s'étaient améliorées plus tard dans le trimestre, grâce aux mesures prises pour approvisionner les rayons avec les marques préférées du public.

Les stocks du détaillant ont diminué de 7,8 % à la fin du trimestre, les vêtements de sport, les produits de beauté et les vêtements pour hommes ayant enregistré de bons résultats au cours des trois mois se terminant le 29 avril.

Nordstrom rejoint la chaîne d'habillement Abercrombie & Fitch Co dans la lutte contre la morosité générale du commerce de détail, après que des entreprises telles que Target Corp et Home Depot Inc ont toutes publié des prévisions prudentes pour l'année.

Le chiffre d'affaires total de la société est tombé à 3,18 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 3,57 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 3,12 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 7 cents par action.