Nordstrom, Inc. est un détaillant de mode qui propose des produits de marque privée pour les femmes, les hommes, les jeunes adultes et les enfants, en mettant l'accent sur les vêtements, les chaussures, les produits de beauté, les accessoires et les articles pour la maison. Le secteur de la vente au détail de la société regroupe deux secteurs d'activité : Nordstrom et Nordstrom Rack. Le segment Nordstrom comprend Nordstrom.com, les magasins Nordstrom aux États-Unis et Nordstrom Local. Le segment Nordstrom Rack comprend NordstromRack.com, les magasins Nordstrom Rack aux États-Unis et les magasins de liquidation de dernière chance. Nordstrom Rack achète des marchandises auprès d'un grand nombre des mêmes fournisseurs que Nordstrom et sert également de point de vente pour les marchandises en déstockage de l'enseigne Nordstrom. En outre, son parc existant de magasins Nordstrom et Nordstrom Rack permet de récupérer et de retourner les commandes en ligne et d'offrir un assortiment plus large à ses clients numériques. La société a également conclu des accords avec des agents et des fabricants sous contrat pour produire ses marchandises de marque privée.