Amtrak s'efforce de rétablir rapidement les trains annulés après l'accord de travail

Amtrak avait annoncé mercredi qu'elle annulerait temporairement tous ses trains longue distance à partir de jeudi - ainsi que certains trains soutenus par l'État - en raison d'un arrêt de travail potentiel du transport ferroviaire de marchandises qui pourrait commencer le lendemain.

Les travailleurs d'Amtrak n'étaient pas impliqués dans le conflit de travail, mais le chemin de fer exploite la quasi-totalité de ses 33 800 km (21 000 miles) en dehors du couloir nord-est des États-Unis sur des voies appartenant à des chemins de fer de marchandises qui en assurent l'entretien et la répartition.

Les chemins de fer, dont Union Pacific, BNSF de Berkshire Hathaway et Norfolk Southern, avaient jusqu'à une minute après minuit vendredi pour conclure des accords de principe avec les trois syndicats opposés représentant environ 60 000 travailleurs avant qu'un arrêt de travail affectant le fret et Amtrak puisse commencer.

Les principaux chemins de fer américains et les syndicats ont conclu un accord de principe après 20 heures d'intenses négociations menées par l'administration du président Joe Biden afin d'éviter une fermeture des chemins de fer qui aurait pu affecter l'approvisionnement en nourriture et en carburant dans tout le pays et au-delà, et causer de graves problèmes de transport.

Amtrak a fait son annonce mercredi après avoir décidé plus tôt dans la semaine d'annuler 10 trains longue distance à travers les États-Unis avant l'échéance de vendredi. Avant la pandémie de COVID-19, Amtrak comptait environ 4,4 millions de passagers par an sur les trains longue distance.

Mercredi en fin de journée, Amtrak a déclaré qu'elle annulerait également certains services ferroviaires financés par l'État à partir de jeudi, notamment les services Capitol Corridor, Amtrak Cascades, Heartland Flyer, Illinois, Michigan et Virginie, ainsi que San Joaquins et une partie des services Pacific Surfliner et Springfield.

Certains systèmes de trains de banlieue, comme le Metra de Chicago, avaient également déclaré qu'ils auraient pu être contraints de commencer à réduire leur service jeudi.