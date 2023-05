Les détenteurs d'obligations de Norfolk Southern intentent une action en justice pour avoir dissimulé des risques de sécurité avant le déraillement dans l'Ohio

Le recours collectif proposé au tribunal fédéral de Manhattan concerne les investisseurs qui possèdent 4,75 milliards de dollars de billets et d'obligations de premier rang de Norfolk Southern provenant de huit émissions entre août 2020 et janvier 2023.

Les détenteurs d'obligations ont déclaré que Norfolk Southern est strictement responsable d'avoir dans les prospectus de proposition vanté son accent sur la sécurité et minimisé les risques de "Precision Scheduled Railroading", qui emploie des trains plus longs et plus lourds qui nécessitent moins de travailleurs.

Les lacunes en matière d'information ont rendu l'achat des obligations "spéculatif ou risqué", ce qui s'est avéré lorsque les prix ont chuté, selon la plainte.

L'une des propositions, une obligation à 2,9 % arrivant à échéance en août 2051, est passée d'environ 70 cents à moins de 63 cents par dollar dans le mois qui a suivi le déraillement du 3 février, d'après les données de Refinitiv.

Un porte-parole de Norfolk Southern s'est refusé à tout commentaire, déclarant que la société basée à Atlanta ne discute pas des litiges en cours.

La plupart des grandes compagnies ferroviaires américaines de transport de marchandises utilisent le système Precision Scheduled Railroading.

Norfolk Southern a fait l'objet de nombreux procès à la suite du déraillement survenu à East Palestine (Ohio), notamment de la part du procureur général de l'Ohio, de résidents locaux et d'actionnaires.

Les poursuites engagées par les détenteurs d'obligations pour défaut d'information sont moins fréquentes que celles des actionnaires, mais elles peuvent être intentées si les pertes estimées sont élevées.

Le déraillement a libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants dans l'environnement, et l'agence américaine de protection de l'environnement a ordonné à Norfolk Southern de nettoyer la contamination.

Le mois dernier, Norfolk Southern a été condamnée à payer 387 millions de dollars pour le déraillement, sans compter les coûts prévus pour les dommages causés à la valeur des propriétés, à l'eau et à la santé à long terme des personnes.

Le procès de mardi a été intenté par des fonds de pension de l'Ohio et du Michigan. Il y a près de 30 défendeurs, dont des cadres et des directeurs de Norfolk Southern et 12 sociétés de services financiers qui ont garanti les obligations.

L'affaire est la suivante : Ohio Carpenters Pension Fund et al v Norfolk Southern Corp et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-04068.