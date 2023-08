Lorsque les tempêtes ont frappé les exploitations agricoles californiennes l'hiver dernier, Kevin Kelly savait que sa petite usine située à l'extérieur de San Francisco verrait bientôt la demande diminuer pour les sacs en plastique qu'elle produit pour les salades prédécoupées et d'autres produits.

Dans le passé, il aurait rapidement licencié 10 % des travailleurs qui font fonctionner ses machines de fabrication de sacs, soit une quinzaine de personnes.

Mais après avoir eu du mal à pourvoir les postes pendant le boom déclenché par la pandémie de COVID-19, il ne l'a pas fait cette fois-ci. "Je savais qu'il serait difficile de trouver du personnel lorsque l'activité reprendrait, et encore plus de le former", a déclaré M. Kelly, PDG d'Emerald Packaging. Il a donc gardé ses employés et a trouvé des moyens de réduire leurs heures de travail, notamment en supprimant les heures supplémentaires.

Partout aux États-Unis, les employeurs font le même calcul. Confrontés au marché de l'emploi le plus tendu depuis des décennies, nombre d'entre eux sont devenus moins frileux en matière de licenciements, même dans un contexte de ralentissement économique. En effet, un rapport mensuel du cabinet de reclassement Challenger, Gray & Christmas a montré jeudi que les licenciements annoncés ont atteint le mois dernier leur niveau le plus bas depuis près d'un an, les entreprises étant "lassées de se séparer de travailleurs dont elles ont besoin".

Il n'est pas certain que cette stratégie - qualifiée d'accumulation de main-d'œuvre par les économistes - perdurerait si l'économie tombait dans une profonde récession, comme certains l'ont prédit après que la Réserve fédérale se soit lancée l'an dernier dans une campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt afin de juguler une inflation élevée.

Mais jusqu'à présent, l'économie a continué à croître, bien que plus lentement, et le marché de l'emploi s'est maintenu. Avant la publication par le département du travail, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de juillet, le taux de chômage américain s'élevait à 3,6 % en juin, soit une légère augmentation par rapport au taux de 3,4 %, le plus bas depuis plus d'un demi-siècle, enregistré plus tôt dans l'année.

CONSERVEZ VOTRE MAIN-D'ŒUVRE

Au moins une grande entreprise a adopté une stratégie officielle de thésaurisation des travailleurs.

S'adressant aux investisseurs en décembre dernier, Alan H. Shaw, PDG de Norfolk Southern, a déclaré qu'une partie d'une stratégie plus large visant à rendre la compagnie ferroviaire plus compétitive par rapport au transport routier consisterait à éviter le cycle dans lequel les travailleurs sont mis à pied pendant les périodes de ralentissement économique, puis réembauchés lorsque l'économie s'améliore. Selon M. Shaw, les difficultés rencontrées pour faire revenir les travailleurs ont nui à la capacité de l'entreprise d'Atlanta à servir ses clients pendant le boom de la pandémie.

Cette stratégie est aujourd'hui mise à l'épreuve, car les volumes ferroviaires sont retombés à terre après la fin de ce boom. "Mais nous continuons à embaucher", a déclaré M. Shaw à Reuters cette semaine, "parce que nous avons confiance dans l'économie et le consommateur américains".

Si de nombreuses entreprises n'embauchent plus au même rythme qu'il y a un an, elles ne s'empressent pas non plus d'éclaircir leurs rangs.

Selon le rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), publié cette semaine par le département du travail, les offres d'emploi aux États-Unis sont tombées en juin à leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, mais elles sont restées à des niveaux compatibles avec un marché de l'emploi tendu. Les licenciements et les départs involontaires ont atteint leur niveau le plus bas depuis six mois.

"Il y a beaucoup de thésaurisation en cours - et toujours beaucoup d'embauches dans les industries qui connaissent une forte demande", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board à New York.

La dernière enquête du groupe sur la confiance des chefs d'entreprise, réalisée conjointement avec le Business Council et publiée jeudi, a révélé que si les chefs d'entreprise continuent de se préparer à une récession, la lutte pour les travailleurs reste féroce. Quarante pour cent des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs embauches au cours des 12 prochains mois, tandis que 40 % d'entre eux ont l'intention de maintenir la taille de leurs effectifs.

L'enquête a montré que la plupart des chefs d'entreprise s'attendent à ce que la prochaine récession soit courte et peu profonde. "Si c'est le cas", a déclaré M. Peterson, "il est logique de conserver sa main-d'œuvre".

REGRETS DE LAYOFF

Arnold Kamler, PDG de Kent International, l'a appris à ses dépens. La demande de bicyclettes que la société importe et fabrique dans une petite usine de Caroline du Sud était insatiable pendant la pandémie. Mais lorsque les bouclages se sont relâchés, les ventes de vélos se sont évaporées et les stocks se sont accumulés dans les entrepôts de l'entreprise et même dans des recoins de son usine.

À la fin de l'année dernière, il a licencié 60 % des travailleurs de l'usine de Caroline du Sud, mais il le regrette aujourd'hui.

"Je pensais que lorsque nous allions réembaucher en mars, nous n'aurions aucun problème à augmenter la cadence", a-t-il déclaré. Mais seul un tiers des travailleurs est revenu et l'entreprise se démène pour trouver et former de nouveaux employés. L'usine emploie actuellement 85 personnes, mais M. Kamler en souhaiterait 110.

Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter à Los Angeles, explique que les employeurs lui disent qu'ils conservent des travailleurs qu'ils n'auraient normalement pas gardés parce qu'ils craignent qu'ils aient des difficultés à passer à la vitesse supérieure. Mais elle estime qu'il y a une limite à cela. "Je ne pense pas que de nombreuses entreprises conservent des travailleurs inactifs", a-t-elle déclaré.

Thomas Simons, économiste américain senior chez Jefferies, affirme depuis des mois qu'à un moment donné, la nécessité pour les entreprises de récupérer des marges l'emportera sur l'argument consistant à conserver le personnel sous-utilisé pour se prémunir contre la difficulté de réembaucher par la suite. Mais ce "point de vue devient de plus en plus difficile à défendre", a-t-il déclaré la semaine dernière après que les données aient montré que les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations de chômage ont atteint leur niveau le plus bas depuis février. Les données publiées jeudi montrent que les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage ont légèrement augmenté au cours de la semaine écoulée.

Entre-temps, chez Emerald Packaging, l'activité s'est remise du ralentissement causé par les tempêtes hivernales.

"Nous gagnons en fait plus d'argent aujourd'hui qu'à l'époque où la demande montait en flèche", a déclaré M. Kelly, car la hausse des prix des matières premières telles que les résines plastiques a réduit les bénéfices pendant la période d'expansion.

Et pour l'instant, l'entreprise continue d'embaucher. "Il nous manque encore 15 à 18 personnes", a-t-il déclaré.