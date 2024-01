Norfolk Southern Corporation est spécialisé dans le transport ferroviaire de marchandises. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport ferroviaire de fret (71,6%) : transport de produits agricoles, de papiers, et de produits forestiers et de produits de consommation (28,2% du CA), de produits chimiques (24,5%), de métaux et de matériaux de construction (19,6%), de charbon (16,4%) et de d'automobiles (11,3%); - transport intermodal (28,4%). A fin 2021, le groupe exploite un réseau ferré de 56 835,6 km ainsi qu'une flotte de 3 210 locomotives, de 40 713 wagons et de 18 310 conteneurs.

Secteur Frêt au sol et logistique