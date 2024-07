Norfolk Southern a déclaré mercredi qu'elle avait accepté de mettre en œuvre une série de recommandations de sécurité formulées par le National Transportation Safety Board à la suite du déraillement d'un train survenu en février 2023 à East Palestine, dans l'Ohio, qui a entraîné le déversement de produits chimiques toxiques,

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, et d'autres hauts responsables de l'agence ont rencontré mercredi à Atlanta le PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw, et d'autres responsables pendant environ trois heures, après qu'elle eut sévèrement critiqué la compagnie ferroviaire en juin, affirmant que les dirigeants avaient menacé le conseil, cherché à fabriquer des preuves et n'avaient pas fourni de documents.

Mercredi, Mme Homendy a fait l'éloge de la compagnie ferroviaire et a déclaré que M. Shaw lui avait dit "qu'il souhaitait trouver un moyen d'aller au-delà de nos recommandations".

"Je pense qu'il y a un réel engagement en faveur de la sécurité et de la collaboration pour aller de l'avant", a-t-elle ajouté.

Norfolk Southern a déclaré avoir approuvé les recommandations de la politique nationale de sécurité du NTSB, qui "s'alignent sur les initiatives de sécurité actuellement en cours au sein du chemin de fer et conçues autour des principes de prévention, d'atténuation et de réponse aux accidents".

Dans une déclaration, M. Shaw a indiqué que "Norfolk Southern et le NTSB partagent le même objectif en matière de sécurité. Nous nous engageons à prendre des mesures qui répondent à leurs recommandations et à devenir l'étalon-or de la sécurité pour l'industrie".

Les recommandations du NTSB portent notamment sur l'amélioration des systèmes de détection des défauts des rails, la modernisation des parcs de wagons-citernes à l'échelle nationale et l'envoi d'informations sur la sécurité ferroviaire en temps réel aux intervenants en cas d'urgence.

Selon M. Homendy, "ce n'est jamais le NTSB contre une entité ou une entité contre le NTSB, il est important que nous progressions ensemble en matière de sécurité".

En juin, le NTSB a conclu que Norfolk Southern et ses sous-traitants n'avaient pas besoin d'évacuer et de brûler les matières dangereuses contenues dans les wagons-citernes. Le déraillement, qui a suscité des appels en faveur d'une législation sur la sécurité ferroviaire, a contraint les habitants à abandonner temporairement leurs maisons après que le train a pris feu et libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants près de la frontière de l'Ohio avec la Pennsylvanie.

En mai, Norfolk Southern a accepté de payer une amende civile de 15 millions de dollars et 57,1 millions de dollars au titre des frais de nettoyage engagés par le gouvernement. Elle a également accepté d'apporter d'importantes améliorations en matière de sécurité et de formation, notamment en installant des dispositifs supplémentaires pour détecter les roulements de roue surchauffés suffisamment tôt pour éviter les déraillements.