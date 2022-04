La fonte mondiale de nickel a augmenté en mars malgré l'Ukraine, selon des données satellitaires

La production en Russie s'est poursuivie sans entrave, selon un communiqué mardi du courtier en matières premières Marex et de SAVANT, un service d'analyse par satellite qu'il a lancé avec Earth-i en 2019.

La Russie fournit environ 10 % du nickel dans le monde.

SAVANT a relevé des perturbations chez le seul producteur de ferro-nickel d'Ukraine, Pobuzhskiy, mais pas dans l'usine métallurgique de Nornickel à Nadezhda en Russie, selon le communiqué.

Earth-i, qui est spécialisée dans les données géospatiales, suit des fonderies représentant jusqu'à 90 % de la production mondiale de nickel et de cuivre. Elle vend des données aux gestionnaires de fonds, aux négociants et aux mineurs et publie un indice mensuel gratuit de l'activité mondiale des fonderies de cuivre.

L'indice de dispersion mondial du nickel est passé de 41,6 en février à 47,3 en mars.

Selon l'indice de dispersion, 50 points indiquent que les fonderies fonctionnent au niveau moyen des 12 derniers mois. Il comporte également un deuxième indice indiquant le pourcentage de fonderies actives.

L'indice chinois de la fonte brute de nickel (NPI) a rebondi à 55,4 en mars, contre 37,8 en février, les usines ayant repris leur production après les Jeux olympiques d'hiver.

Le NPI est un substitut à faible teneur en nickel pour le nickel raffiné.

Dans le secteur du cuivre, l'activité des fonderies a légèrement augmenté en mars, malgré les problèmes d'une fonderie chinoise qui a interrompu la production, selon le communiqué.

Les fonderies chinoises ont relevé leur plancher pour les frais de traitement et d'affinage du deuxième trimestre dans un contexte de surabondance de l'offre après que la grande fonderie de cuivre privée Yanggu Xiangguang a récemment arrêté sa production.

"L'arrêt de Xiangguang qui a détendu le marché des concentrés va maintenant être aggravé par un nombre relativement important d'arrêts de maintenance", a déclaré Guy Wolf, responsable mondial des analyses chez Marex.

L'indice de dispersion du cuivre mondial est passé de 46,3 en février à 47,9 en mars, mais l'indice de capacité inactive de la Chine a bondi à 8,7 en mars, contre 1,6 en février.