Sanctions: premières difficultés pour le géant minier russe Nornickel

MOSCOU (awp/afp) - Le géant minier Norilsk Nickel (Nornickel) a rencontré de premières difficultés logistiques liées au barrage historique de sanctions imposées à la Russie par l'Occident.

Le trafic aérien avec la Russie étant sévèrement restreint, Nornickel a rencontré des difficultés pour expédier son palladium, a déclaré dans une interview au quotidien RBK Vladimir Potanine, l'oligarque contrôlant ce groupe.

"Mais nous avons pu organiser l'approvisionnement par des canaux alternatifs", a-t-il tempéré.

Le groupe produit du palladium et du nickel, deux produits qui atteignent actuellement des prix historiques. Le Wall Street Journal a indiqué lundi que le producteur de ces deux métaux, essentiels pour les batteries des véhicules électriques et les semi-conducteurs, pourrait être "trop gros pour être sanctionné". La Russie est un des premiers producteurs du monde de ces deux métaux.

Vladimir Potanine a ajouté avoir aussi "eu des problèmes logistiques dus au refus d'un certain nombre de ports européens de traiter nos cargaisons", tout en précisant que ces problèmes n'étaient "pas encore critiques".

"Malgré toute la rhétorique hostile, nos produits sont toujours en demande", a-t-il déclaré, affirmant tenter de "réduire autant que possible les pics de demande et les fortes hausses de prix, parce que les consommateurs ne les aiment pas", en privilégiant les contrats de long terme.

Le patron du groupe a affirmé que Nornickel élaborait un scénario de réorientation des approvisionnements européens et américains vers la Chine et d'autres pays n'ayant pas sanctionné la Russie.

"Mais nous n'en sommes pas encore là", a-t-il tempéré.

L'oligarque Vladimir Potanine est sorti du rang cette semaine en critiquant vertement la possible confiscation par l'Etat des entreprises étrangères ayant annoncé leur retrait du pays depuis l'offensive militaire russe en Ukraine, mesure dont le spectre plane de plus en plus.

"Cela nous ramènera cent ans en arrière, en 1917" année de la révolution bolchévique, a déclaré M. Potanine. "Les conséquences d'une telle mesure - la méfiance mondiale à l'égard de la Russie de la part des investisseurs - nous les subirons pendant de nombreuses décennies", a-t-il ajouté.

Vladimir Potanine est régulièrement en tête de la liste des hommes les plus riches de Russie et proche du président russe Vladimir Poutine.

bur/eb