Novo Nordisk avec de nouvelles données d'études positives pour l'hypoglycémiant Wegovy

BAGSVAERD - Le fabricant d'insuline Novo Nordisk a publié de nouvelles données d'études positives sur son médicament Wegovy destiné à faire baisser le poids. Les tests ont montré que le médicament était également supérieur au traitement standard pour la prévention des complications cardio-vasculaires graves telles que l'attaque cérébrale et l'infarctus du myocarde. Selon ces résultats, le risque a été réduit d'un cinquième en comparaison, comme l'a annoncé Novo Nordisk mardi à Bagsvaerd au Danemark. La bourse a réagi avec enthousiasme, l'action a progressé de 16 pour cent pour atteindre un niveau record. Selon l'analyste de Jefferies Peter Welford, les attentes du marché ont probablement été dépassées.

ROUNDUP : L'opérateur aéroportuaire Fraport devient un peu plus optimiste - l'action progresse

FRANCFORT - Le trafic passagers à l'aéroport de Francfort sort un peu plus de son creux de Corona. En juillet, mois important pour les voyages, l'exploitant de l'aéroport Fraport a encore compté environ 13 pour cent de passagers en moins sur la plus grande plateforme aérienne d'Allemagne par rapport au même mois de l'année 2019. Pour l'année en cours, le conseil d'administration s'attend à ce que Francfort accueille environ 60 millions de passagers, soit environ 15 pour cent de moins que l'année record de 2019 avant la pandémie Corona. En ce qui concerne l'évolution des bénéfices, le management devient toutefois un peu plus optimiste, comme l'entreprise l'a fait savoir mardi. Cela a été bien accueilli à la bourse.

L'Italie introduit un impôt sur les bénéfices excédentaires des banques

ROUNDUP 2/Forte demande du secteur automobile : Norma Group augmente sa rentabilité

ROME (dpa-AFX) - Le gouvernement italien a approuvé l'introduction d'une taxe sur les bénéfices excédentaires des banques. Avec cette nouvelle taxe de 40 pour cent, le gouvernement espère récolter "quelques milliards" d'euros afin de soulager à son tour les citoyens, a déclaré le vice-Premier ministre italien et chef de la Ligue, Matteo Salvini, lundi soir après une réunion du cabinet. La mesure est valable jusqu'en 2023.

MAINTAL - Le spécialiste de la connectique Norma Group a enregistré une croissance au deuxième trimestre grâce à un rebond de la demande du secteur automobile et à des hausses de prix. Une baisse de la demande dans le domaine de la gestion de l'eau a ainsi pu être plus que compensée, a annoncé mardi à Maintal l'entreprise cotée au SDax. Le chiffre d'affaires a également été plus important qu'il y a un an en termes de bénéfice opérationnel ajusté. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Afin de rendre l'entreprise plus rentable, Norma Group avait lancé un programme d'efficacité et de croissance. L'action a gagné plus de neuf pour cent dans les premiers échanges.

ROUNDUP : Le service de livraison de colis UPS réduit à nouveau ses objectifs annuels - l'action s'effondre

ATLANTA - Le transporteur de colis américain UPS réduit encore ses objectifs annuels face à un effondrement de l'activité et à une hausse des salaires. Le chiffre d'affaires ne devrait atteindre que 93 milliards de dollars (84,6 milliards d'euros) au lieu de 97 milliards, a annoncé mardi à Atlanta le rival du groupe DHL. De plus, après un accord provisoire avec le syndicat des travailleurs du transport Teamsters, la direction s'attend à une hausse des coûts du personnel - et donc à une baisse du bénéfice. Suite à ces nouvelles, l'action UPS a perdu environ cinq pour cent dans le négoce américain avant l'ouverture.

ROUNDUP : Bayer plus prudent pour les secteurs agricole et pharmaceutique - l'avenir reste ouvert

LEVERKUSEN - Bayer devient plus pessimiste pour l'année en cours en ce qui concerne ses deux principales divisions, CropScience et Pharma. En juillet déjà, le groupe de la Dax avait abaissé ses perspectives annuelles, mais en se référant surtout à la nette baisse des prix de l'herbicide glyphosate après le boom de l'année précédente. Il s'avère désormais que les activités liées aux médicaments sur ordonnance sont également en perte de vitesse. Il n'y avait cependant pas de nouvelles concernant l'avenir du groupe sous le nouveau chef Bill Anderson mardi matin.

ROUNDUP : Sixt augmente fortement son chiffre d'affaires grâce à des prix premium - perspectives confirmées

PULLACH - Des prix de location de voitures nettement plus élevés qu'avant la pandémie ont permis au groupe Sixt de faire un bond en avant de son chiffre d'affaires au cours du trimestre écoulé. La croissance du bénéfice a toutefois été plus faible. Le conseil d'administration de Sixt a en outre décidé de réajuster ses objectifs annuels. "Le déroulement des affaires pendant le reste de la saison d'été sera décisif pour l'évolution future", a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi. Selon ses propres indications, Sixt réalise environ la moitié de son résultat annuel au troisième trimestre, c'est-à-dire pendant la principale période de voyage en été. L'action préférentielle Sixt gagnait un peu plus de deux pour cent ce matin, l'action ordinaire cotée au MDax un peu moins.

RUNDUP 2 : Le groupe taïwanais de puces électroniques TSMC construit une usine à Dresde

TAIPEH/DRESDEN - Le fabricant taïwanais de puces TSMC veut construire une usine de semi-conducteurs à Dresde. C'est ce qu'a annoncé le groupe après une réunion du conseil d'administration mardi. TSMC s'attend donc à ce que le montant total de l'investissement dépasse les dix milliards d'euros. La moitié des coûts d'investissement sera prise en charge par les contribuables allemands, car l'accord comprend, comme c'est généralement le cas au niveau international, un paquet de subventions de l'Etat.

L'équipementier de véhicules utilitaires SAF-Holland revoit ses perspectives à la hausse après un bon trimestre

BESSENBACH - Le fournisseur de véhicules utilitaires SAF-Holland a relevé ses objectifs annuels après un deuxième trimestre meilleur que prévu. Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe pour l'ensemble de l'année devrait désormais être légèrement supérieur à 2 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise mardi à Bessenbach. Jusqu'à présent, la direction avait envisagé le haut de la fourchette de prévisions de 1,8 à 1,95 milliard. La marge avant intérêts et impôts, corrigée des effets exceptionnels, devrait s'élever à 9 pour cent. Jusqu'à présent, le plan prévoyait 7,5 à 8,5 pour cent. L'action a augmenté de trois pour cent.

ROUNDUP : RTL revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison du ralentissement de la publicité

LUXEMBOURG - La télévision privée allemande se bat contre la morosité du marché publicitaire. Le groupe de télévision RTL a désormais corrigé ses prévisions annuelles à la baisse, a annoncé le groupe de télévision mardi à Luxembourg. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté seraient donc inférieurs à ceux de l'ensemble de l'année 2022. Le groupe RTL, coté en bourse, maintient toutefois ses objectifs en matière de streaming.

Plus de nouvelles

-ROUNDUP/Zoom : Utilisation des données pour l'entraînement à l'IA uniquement avec l'accord des utilisateurs

-la demande automobile chinoise ne baisse pas autant que prévu en juillet

-Porsche SE, société mère de VW, confirme ses objectifs annuels - bénéfice en baisse

-La société de fonds DWS recrute un nouveau directeur financier chez Allianz

-La Commission européenne examine le rachat de la plateforme de conception de sites web par Adobe

-L'aéroport de Hambourg crée une société pour un projet de parc éolien

-ROUNDUP/Sans vrais animateurs : Nouveau programme de webradio avec des voix d'IA

-Habeck : l'usine de puces TSMC à Dresde est importante pour l'approvisionnement en semi-conducteurs

-Les négociations avec l'investisseur pour l'usine Ford de Sarrelouis 'battent leur plein'.

-Le directeur financier de Tesla démissionne

-Le fabricant de machines de chantier Wacker Neuson est également optimiste pour 2024

-Paypal lance sa propre monnaie numérique

-Plus d'argent pour la société d'implants cérébraux Neuralink de Musk

-Eli Lilly revoit encore ses objectifs à la hausse -La vague de régime continue de provoquer des retards de livraison

-Le ministère allemand de l'économie autorise Elmos à vendre des wafers à Littelfuse

-ROUNDUP : Le trafic aérien est nettement plus stable en été que l'an dernier

-ROUNDUP : La demande de pompes à chaleur est en net recul

-Scout24 : bond du résultat opérationnel au deuxième trimestre

-Qiagen obtient l'approbation de la FDA pour le kit Therascreen PDGFRA - L'action en hausse

-Le patron de Norma Group : nous sommes dans une phase où les espaces économiques se ferment

-ROUNDUP : L'éditeur américain Simon & Schuster passe aux mains de l'investisseur financier KKR°.

