Les spéculations sur les acquisitions portent Norma à un plus haut de huit mois

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les actions de Norma Group ont bondi mardi, atteignant parfois près de 20%, leur plus haut niveau depuis juin 2022. Elles ont ainsi réagi aux spéculations d'acquisition et aux résultats positifs du spécialiste de la connectique et du fournisseur automobile. En dernier lieu, les actions ont gagné 16,4 pour cent à 23,28 euros.

La veille, l'agence de presse Bloomberg avait rapporté, en citant des personnes proches du dossier, que Norma était dans le collimateur d'éventuels repreneurs. L'entreprise aurait refusé plusieurs offres au cours des derniers mois. Parmi les intéressés figuraient notamment Carlyle, PAI Partners et Triton.

En outre, l'entreprise a dépassé les attentes des experts avec un dernier trimestre plus fort que prévu. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 14% sur l'ensemble de l'année 2022. Le résultat d'exploitation (Ebit) corrigé des effets exceptionnels était certes inférieur de 13 pour cent à celui de l'année précédente, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes.

L'analyste Peter Rothenaicher de la Baader Bank a constaté que l'équipementier automobile avait atteint les derniers objectifs présentés. Malgré la récente reprise, les actions Norma sont encore fondamentalement sous-évaluées, a-t-il souligné.

Avec la hausse actuelle, le gain du cours de Norma sur l'année encore courte s'élève déjà à environ 37 pour cent, alors que le cours avait été divisé par deux l'année précédente. En septembre dernier, le titre avait atteint son plus bas niveau depuis 12 ans, mais il s'est depuis lors redressé d'environ 80 pour cent /edh/ajx/stk

