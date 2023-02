Norma Group accélère le rythme au dernier trimestre

MAINTAL (dpa-AFX) - Le spécialiste de la connectique Norma Group a dépassé les attentes des experts avec un dernier trimestre plus fort que prévu. Selon des chiffres provisoires, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 14% sur l'ensemble de l'année pour atteindre 1,24 milliard d'euros, a annoncé mardi à Maintal l'entreprise cotée au SDax. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) corrigé des effets exceptionnels s'est établi à 99 millions d'euros, soit 13% de moins que l'année précédente, et la marge correspondante a baissé de 2,4 points de pourcentage à 8,0%. Il s'agit toutefois d'un bénéfice d'exploitation supérieur à ce que les analystes avaient prévu auparavant. "Au cours de l'exercice écoulé, nous avons été confrontés à des vents contraires parfois violents : augmentation drastique des prix des matériaux, incertitudes quant à l'approvisionnement en énergie en Europe, mesures Corona sévères et prolongées en Chine et retards de production sur certains sites", a déclaré le président du directoire Miguel Angel Lopez Borrego. Norma présentera ses résultats détaillés, y compris son résultat net et ses perspectives 2023, le 28 mars prochain./men/zb