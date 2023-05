Norma Group gagne nettement moins - Programme d'efficacité et de croissance

MAINTAL (dpa-AFX) - Le spécialiste de la connectique Norma Group a commencé l'année avec un bénéfice en baisse en raison d'une hausse des coûts. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) a diminué d'environ un quart au premier trimestre en comparaison annuelle, à 22,6 millions d'euros, a annoncé mardi l'entreprise cotée sur le SDax à Maintal. L'entreprise a attribué cette baisse à des coûts salariaux plus élevés et à des dépenses supplémentaires pour des équipes supplémentaires, du personnel intérimaire et des transports spéciaux afin de traiter et de livrer les commandes des clients.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5 % pour atteindre 315 millions d'euros, principalement grâce à l'augmentation des prix de vente. La société a enregistré une croissance interne d'un peu plus de 2 %. Au final, le bénéfice s'est élevé à 7,8 millions d'euros, contre 16,7 millions d'euros l'année précédente. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Afin de rendre l'entreprise plus rentable, Norma Group a lancé un programme d'efficacité et de croissance./mne/zb