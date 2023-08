MAINTAL (dpa-AFX) - Le spécialiste de la connectique Norma Group a connu une croissance au deuxième trimestre grâce à une hausse de la demande de l'industrie automobile et à des augmentations de prix. Une baisse de la demande dans le domaine de la gestion de l'eau a ainsi pu être plus que compensée, a annoncé mardi à Maintal l'entreprise cotée au SDax. Le chiffre d'affaires a également été plus important qu'il y a un an en termes de bénéfice opérationnel ajusté. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Afin de rendre l'entreprise plus rentable, Norma Group avait lancé un programme d'efficacité et de croissance.

En comparaison annuelle, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9 pour cent pour atteindre 324 millions d'euros. Par ses propres moyens - c'est-à-dire après correction des effets de change et des acquisitions et ventes de parties de l'entreprise - l'entreprise a augmenté de quatre pour cent. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit ajusté) a augmenté de 21,2 pour cent entre avril et juin pour atteindre un peu plus de 27 millions d'euros. La marge correspondante s'est améliorée de 7 pour cent l'année précédente à 8,4 pour cent. Au final, il reste un bénéfice de 10,6 millions d'euros - contre 10,0 millions d'euros l'année précédente./mne/mis