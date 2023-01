GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Le revenu des honoraires de Norman Broadbent bondit au quatrième trimestre

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Norman Broadbent PLC, hausse de 61% à 5,63 pence, fourchette sur 12 mois 3p-8,5p. La société de recrutement londonienne déclare que le revenu net des honoraires en 2022 était de 7,3 millions de GBP, soit une augmentation de 27% par rapport aux 5,8 millions de GBP de l'année précédente. Le revenu net d'honoraires pour le quatrième trimestre s'est élevé à 2,3 millions GBP, soit une hausse de 29 % par rapport à 1,8 million GBP l'année précédente et une hausse de 40 % par rapport à la moyenne de 1,7 million GBP pour les trois trimestres précédents. La société prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 100 000 GBP, soit une hausse d'environ 400 000 GBP par rapport à une perte de 303 000 GBP en 2021. En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Kevin Davidson déclare que la société vise à atteindre un Ebitda annuel de 1,3 million GBP en 2025, grâce à une croissance organique.

FireAngel Safety Technology Group PLC, en hausse de 8,7 % à 8,75 pence, fourchette sur 12 mois 7,2p-17,41p. Le fabricant de produits de sécurité domestique prévoit une croissance exceptionnelle des ventes en 2022 de 32% à 57,5 millions GBP, contre 43,5 millions GBP un an plus tôt. Il prévoit un Ebitda de 1,6 million de GBP contre 300 000 GBP en glissement annuel, et une perte avant impôts réduite à 2,1 millions de GBP contre une perte de 3,0 millions de GBP en 2021. En ce qui concerne l'avenir, la société reste confiante pour les perspectives de 2023, avec une "augmentation significative" des revenus et une amélioration de la marge brute attendue.

AIM - LOSERS

Oxford BioDynamics PLC, baisse de 7,1% à 14,10p, fourchette sur 12 mois 10,98p-33p. La société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de biomarqueurs épigénétiques affiche un revenu de 154 000 GBP pour 2022, contre 341 000 GBP un an plus tôt. La perte avant impôt reste largement inchangée à 7,6 millions GBP. Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Jon Burrows déclare : " Nous nous concentrons, au cours de ce nouvel exercice, sur la poursuite de la " mouture " des ventes afin d'accroître l'adoption d'EpiSwitch CiRT, et nous avons commencé à élargir notre équipe de vente pour soutenir cette activité. "

