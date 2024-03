(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Norman Broadbent PLC, en hausse de 13% à 8,75 pence, fourchette de 12 mois 4,50p-9,32p. La société de recrutement basée à Londres passe d'une perte de 338 000 GBP en 2022 à un bénéfice avant impôts de 309 000 GBP en 2023. Ce résultat est le fruit d'une augmentation de 41 % du chiffre d'affaires, qui passe de 8,7 millions de livres sterling à 12,3 millions de livres sterling, partiellement compensée par une hausse de 34 % des dépenses d'exploitation, qui passent de 7,6 millions de livres sterling à 10,2 millions de livres sterling, et d'une augmentation de 21 % du coût des ventes, qui passe de 1,4 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. Kevin Davidson, directeur général, commente : "Nous avons saisi l'occasion d'investir davantage dans la société, en recrutant des personnes exceptionnelles et en construisant notre plateforme pour tirer parti du rebond du marché lorsqu'il se produira. Notre ambition reste inébranlable et nous poursuivrons notre stratégie de croissance agressive, tout en restant rentables et en dégageant des liquidités, à la fois de manière organique et potentiellement par le biais d'opportunités de fusions-acquisitions synergiques... Soutenus par la force considérable de notre marque et par nos processus et technologies leaders sur le marché, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre succès."

Allergy Therapeutics PLC, hausse de 11 % à 3 pence, fourchette de 12 mois 0,37 pence-3,20 pence. Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 décembre, la société de biotechnologie basée dans le Sussex, en Angleterre, a annoncé une perte avant impôts de 14,9 millions de livres sterling, contre 8,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté de 16 %, passant de 39,9 millions de livres sterling à 33,6 millions de livres sterling, tandis que les frais financiers sont passés de 398 000 livres sterling à 3,2 millions de livres sterling. Manuel Llobet, directeur général, commente : "2023 a été une année importante, marquée par une approche très ciblée de nos priorités commerciales et un engagement ferme envers nos programmes de recherche et de développement sur l'allergie à l'herbe et à l'arachide. Nous avons relevé les défis de l'année dernière, ce qui nous a permis de rationaliser nos opérations et d'améliorer notre rentabilité. Ces progrès ouvrent la voie à un retour à la croissance". Allergy Therapeutics note également que ses prêteurs ont accepté que 15 millions de livres sterling supplémentaires soient tirés de la facilité de prêt modifiée existante de 40 millions de livres sterling à partir du deuxième trimestre de l'année civile 2024, les premiers 7,5 millions de livres sterling ayant déjà été tirés. La société affirme que cela prolonge sa marge de manœuvre en matière de trésorerie jusqu'au premier trimestre de l'exercice 2025. Les prêteurs sont les principaux actionnaires de SkyGem Acquisition, qui est une filiale de ZQ Capital Management, ainsi que Southern Fox Investments.

AIM - LOSERS

Infrastructure India PLC, en baisse de 80% à 0,10 pence, fourchette de 12 mois 0,10 pence-1,27 pence. Au cours du semestre clôturé le 30 septembre, le fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde a annoncé une perte avant impôt de 31,5 millions de livres sterling, contre 62,2 millions de livres sterling un an plus tôt, en grande partie grâce à une perte de change de 3,7 millions de livres sterling, contre 40,8 millions de livres sterling. Les actions ont recommencé à être négociées mercredi après la publication, mardi, de ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars. Au cours de cette période, la perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 59,2 millions de livres sterling, contre 48,4 millions de livres sterling un an plus tôt. La société déclare : "Le groupe a préparé les résultats intermédiaires sur une base autre que la continuité d'exploitation en raison de l'incertitude liée au calendrier des transactions potentielles, à l'encaissement final du produit de la vente et aux spécificités de toute contrepartie différée. Cette base a été considérée comme la méthode la plus appropriée pour la période concernée".

