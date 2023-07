Norman Broadbent plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la recherche de cadres et les solutions de gestion intérimaire. Le portefeuille de services de la société comprend le conseil d'administration, la recherche de dirigeants, les solutions pour cadres, la gestion intérimaire, la recherche et l'analyse, ainsi que l'évaluation et le développement. Ses services de conseil aident à recruter et à constituer un conseil d'administration diversifié pour les clients. La recherche de dirigeants aide à recruter des dirigeants dont les compétences sont essentielles à l'activité de l'entreprise. Les solutions pour cadres proposent une gamme de solutions pour les nominations de cadres et les recrutements de relève, la constitution d'équipes, les programmes d'embauche à long terme et le redressement de projets défaillants. La gestion intérimaire met en relation des équipes, des cadres et des consultants indépendants pour mettre en œuvre des programmes de changement et de transformation. La recherche et l'analyse fournissent une recherche et une intelligence économique sur mesure et à valeur ajoutée. L'évaluation et le développement permettent d'atténuer les risques et de développer/fidéliser les personnes, et d'autres pour atteindre les résultats.