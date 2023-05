Norman Broadbent enregistre un premier trimestre solide, avec une augmentation des revenus et des bénéfices

(Alliance News) - Norman Broadbent PLC a déclaré lundi que ses revenus avaient augmenté au cours du premier trimestre grâce à l'arrivée de nouveaux clients qui ont stimulé la croissance des bénéfices.

Les actions de Norman Broadbent ont augmenté de 23% à 6,45 pence chacune à Londres lundi matin.

La société de recrutement basée à Londres a déclaré que le revenu pour le premier trimestre 2023 était de 2,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 67 % par rapport aux 1,8 millions de livres sterling de l'année précédente.

Les revenus nets d'honoraires ont augmenté de 66 % pour atteindre 2,4 millions de livres sterling, contre 1,5 million de livres sterling au premier trimestre de l'année dernière, l'augmentation étant due à la croissance de la recherche de cadres et de la gestion intérimaire.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle bénéficiait d'une "excellente dynamique", notant que son pipeline de revenus contractuels au 31 mars s'élevait à 2,6 millions de livres sterling.

La société a ajouté que tous les collaborateurs embauchés en 2022 génèrent des revenus, avec quatre collaborateurs supplémentaires embauchés au cours du premier trimestre, couvrant les domaines du numérique et de la technologie, de la pratique des investisseurs, de l'industrie et du changement et de la transformation. Norman Broadbent a déclaré que les nouveaux collaborateurs généraient également une croissance des bénéfices.

Le directeur général Kevin Davidson a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer des résultats positifs au premier trimestre, qui se poursuivent ce trimestre, ainsi que la croissance rentable de la BNB. Les investissements réalisés dans notre personnel, nos processus et nos technologies de soutien au cours des 18 derniers mois ont, comme prévu, jeté les bases nécessaires pour accélérer la croissance au cours des prochaines années de manière durable."

